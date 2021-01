UeD: colpo di scena in studio torna Ida Platano contro Riccardo: “Adesso ti rovino”

Torna negli studi di UeD, per un confronto con Riccardo Guarnieri, la sua ex Ida Platano

Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri, nella scorsa puntata di UeD, hanno dato il meglio di loro. I due si sono finalmente scontrati dopo la rottura, e sono state dette parole decisamente dure. La Platano è arrivata ad urlare: “In due mesi niente rapporti sessuali. Ti rovino, Riccardo!”. Ma come è arrivata a questo punto la coppia che, appena qualche tempo fa, aveva fatto sognare il pubblico? Riccardo e Ida erano usciti insieme dal salotto del dating show e da allora, fra alti e bassi, la loro relazione sembrava comunque procedere per il meglio.

Durante l’edizione di UeD dello scorso anno, però, le divergenze sono diventate incolmabili e, insieme, hanno deciso di salutarsi. Ora, però, è arrivato l’atteso momento del loro confronto, che fino ad ora era stato scampato per poco. Il cavaliere sembra avere ancora molti conti in sospeso con Ida, ed espone in pubblica piazza tutto il suo risentimento: “Non ti vergogni? Parlavi di coraggio e non ne hai mai avuto. Sono incavolato come una bestia per come sono stato trattato, sei stata spietata. Sei venuta qui per la lucina rossa, squallida”.

Con queste parole, Riccardo accoglie Ida nello studio. Ida, dal canto suo, ha le idee chiare si Guarnieri, e lo descrive così: “Lui è un narcisista, si è nutrito del mio amore. L’ho sempre aspettato. Vogliamo parlare della quarantena? In due mesi e mezzo di lockdown non ha fatto l’amore con me. Posso dire anche il numero perché le ho contate: due“.

Guarnieri, a vedere la sua intimità messa in mostra così, si altera e da della volgare alla sua ex. Ida, però, è sul piede di guerra: “Non farmi parlare che tiro fuori tutto. Ti rovino Riccardo! Sono pronta a tutto! Io ero sempre quella sbagliata, ero una cafona, un’ignorante, la mia casa faceva schifo, il mio negozio faceva schifo, non si voleva avvicinare perché puzzavo di fumo, mi sono pure levata il vizio per lui. Mi ha fatto diventare pazza, mi ha mandato dallo psicologo. È un bugiardo machiavellico”.

Guarnieri allora si infuria completamente, e incalza contro la dama quasi sbraitando: “Io voglio lo show? Tu mi hai sempre detto non c’era un Riccardo se non c’era Ida. Mi hai lasciato in una stanza dietro a piangere perché non apprezzavi i miei gesti. Il tuo interesse era solo Instagram. Non si poteva mangiare, uscire, fare una serata se non si faceva una storia su Instagram. Vergognati! Non le voglio nemmeno più bene perché dopo una discussione per la playstation tra tuo figlio e mio nipote di 11 anni hai detto che era cattivo. E ti sembra una cosa da madre?”.

UeD, Ida Platano: “Tu mi hai rovinata”

Ida sembra turbata, e con fare tragico continua ad attaccare Riccardo: “Tu mi hai rovinata, rovinata. Se voglio mandarti a fan**lo te lo dico in faccia, non sui social. Io mi nutrivo di quel poco che mi davi, delle briciole e niente”. I due non accennano a smettere. La rabbia è veramente tanta, al punto che Maria De Filippi è costretta ad intervenire spiegando le intenzioni di Ida e i suoi sentimenti. L’intervento sembra aizzare ancora di più dama e cavaliere, e Maria preferisce interrompere il litigio per dare spazio al trono dei giovani.