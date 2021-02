UeD: colpo di scena nel Trono Over tra Riccardo e Roberta

Ieri nello studio di UeD sono avvenute le registrazioni delle nuove puntate. Come al solito, il Vicolo delle News ci da tutte le anticipazioni sui momenti più salienti che vedremo nella prossima puntata. Si inizia con il presentare due new entry nel parterre femminile: Isabella e Elsa. La seconda è di origine torinese e afferma di conoscere Gemma Galgani.

Poi è il momento dell’ingresso in studio della bionda torinese, ma non prima di aver mostrato un suo confessionale. Gemma, nel video, si lamenta di Maurizio e delle continue frecciatine di Tina Cipollari. Una volta che Gemma è entrata in studio, si riprende un main topic degli ultimi periodi: le foto hot mandate da Maurizio. Tina, durante il confronto tra Gemma e Maurizio, si è allontanata dallo studio per andare dietro le quinte e fare qualche dispetto alla dama, spegnendole il microfono e distorcendo la sua voce.

A mettere la parola fine alla discussione è Gianni Sperti, che sottolinea quanto il discorso sia superfluo, visto che i due hanno già deciso di interrompere la loro conoscenza. Così, arrivano al centro dello studio Riccardo e Antonella, che raccontano di aver trascorso del tempo splendido insieme. Riccardo, poi, accenna brevemente anche alla colazione con Elisabetta ma si è solo accennato alla vicenda. Ovviamente, la discussione non poteva non finire anche su Roberta Di Padua, che si è da poco interrotta bruscamente.

Il cavaliere racconta di averle scritto per San Valentino, ammettendo di sentire la sua mancanza. Lei, dal canto suo, spiega che non voleva chiudere la loro relazione. La dama era semplicemente frustrata per alcune mancanze che ha avuto Riccardo e che la facevano sentire poco desiderata.

A queste parole il cavaliere di UeD si infuria: è lui a non sentirsi desiderato fisicamente. Ma Roberta non si riferisce alla loro intimità, quindi tutto il discorso ha assunto un tono diverso. I due, alla fine, hanno deciso di ricominciare a vedersi per l’ennesima volta per chiarirsi, sperando sia quella buona.