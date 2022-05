Riccardo Guarnieri ammette il suo interesse per la giovane ex corteggiatrice

A UeD, il ritorno nel trono over di Riccardo Guarnieri ha di sicuro smosso delle polemiche. Parecchi i fans che speravano che il cavaliere fosse tornato per riprendersi la sua ex fiamma, Ida Platano. Ma in breve l’amara verità è venuta a galla: Guarnieri è tornato per rimettersi in gioco nella conoscenza di nuove dame.

Infatti, sin da subito ha dichiarato di vedere la Platano solo come un’amica. In molti hanno notato però che spesso e volentieri i due ballano insieme e sembra esserci molta sintonia tra di loro. Riccardo ha ripreso il suo posto, uscendo subito con la dama Gloria.

Una frequentazione, però, che ha avuto vita breve ed è stata interrotta bruscamente. Sul Magazine ufficiale di UeD, troviamo scritto: “Lei si era dimostrata troppo presa da lui”. E questo aveva spaventato il cavaliere, che è stato quindi indotto ad allontanarla.

A stretto giro di posta, il cavaliere è uscito con una nuova signora del Parterre femminile: Maria Grazia. Tra di loro ci sono stati dei momenti romantici e dei baci, ma ben presto i litigi hanno avuto la meglio, portando anche questa conoscenza alla chiusura.

Alle porte però c’è una novità inaspettata. Sembrerebbe infatti che Guarnieri abbia messo gli occhi su una ex corteggiatrice, Federica Aversano, meglio conosciuta come la non scelta di Matteo Ranieri.

La ragazza, dopo aver rifiutato il corteggiamento di un altro Cavaliere, Alessandro Vicinanza, è tornata a casa per la delusione appena subita da parte tronista Ranieri. Si mormora inoltre che a breve la padrona di casa, Maria De Filippi, possa mettere la ragazza sul trono.

Ma ecco che alle porte arriva per lei una nuova dichiarazione. “La trovo bellissima, mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito: da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo”, ha raccontato il cavaliere durante la sua più recente intervista al magazine ufficiale della trasmissione.