In molti che si domandano come vengono scelti gli abbigliamenti dei partecipanti. Una dama rivela la verità

UeD è il programma pomeridiano più seguito dai telespettatori italiani. il format di Maria De Filippi garantisce uno share altissimo e i suoi protagonisti riescono sempre ad accattivarsi le attenzioni del pubblico. Eppure ci sono alcuni dettagli che continuano a lasciare i telespettatori perplessi.

Fonte Studi UeD

Ad esempio in molti si domandano come venga scelto l’outfit che dame e cavalieri sfoggiano del corso delle puntate. Finalmente, questo mistero è rivelato. Ecco come sono scelti i look dei partecipanti a UeD. In effetti l’abbigliamento di dame e cavalieri, tronisti e corteggiatrici sono sempre molto alla moda e curatissimi.

In molti ritengono che ci sia uno stilista e un guardaroba dedicati completamente al programma e messi a disposizione dei partecipanti. Di recente una delle dame del programma ha rivelato come gli outfit di tutti quanti i protagonisti della trasmissione sono selezionati. Parliamo di Pamela Barretta, che attualmente sta cercando l’amore all’interno del programma di Maria De Filippi. Purtroppo nelle ultime puntate non abbiamo avuto modo di vedere nulla circa le sue vicende amorose.

Fonte Studi UeD

Non sappiamo se la dama stia effettivamente frequentando qualcuno all’interno del programma né se avremo modo di poterla vedere ancora a UeD. Fortunatamente abbiamo notizie su di lei tramite i social: come tante delle dame del programma di Maria De Filippi anche Pamela è molto seguita su Instagram. Sono moltissimi follower che le pongono migliaia di domande ogni giorno e tra questi interrogativi spicca proprio la domanda sugli outfit che la dama sfoggia nel programma.

Fonte Studi UeD

UeD la rivelazione di Pamela Barretta

Molto candidamente Pamela risponde a questo quesito con poche e chiare parole: “I vestiti sono nostri. Poi lo stilista approva o meno i vestiti che portiamo”. Questo ribalta le convinzioni di molti spettatori che ritenevano che il programma fornisse i vestiti a corteggiatori e corteggiatrici. Ai partecipanti vene lasciata la scelta dei loro outfit, ma non poteva mancare in un programma così importante uno stilista che desse fondamentali consigli di bellezza.