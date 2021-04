Una nuova polemica è nata nel salotto di UeD. La situazione è degenerata tanto che Maria De Filippi è stata costretta a intervenire nel corso dell’ultima puntata. Ma procediamo per gradi. Cosa è successo nello studio del dating show? Luca Cenerelli è finito nell’occhio del ciclone al dating show di Canale 5 ed ha subito le pesanti accuse di Angela Paone.

Il cavaliere le ha inflitto un pesante torto tramite una dichiarazione rilasciata sui social media. La regina dello studio di UeD ha fatto vedere i commenti di Cenerelli su Instagram. In questi brevi messaggi Luca non difendeva affatto la Paone – che conosceva da ormai quattro settimane – dagli haters, che la stavano pesantemente attaccando.

Al contrario, è stato d’accordo con loro e ha provocato una profonda ira nella dama, che quando lo ha appreso è andata su tutte le furie, la dama fa presente che gli uomini non dovrebbero tenere dei comportamenti così beceri verso le donne che vengono derise in pubblico. Come se non bastasse, gli insulti erano anche abbastanza intimi, legati all’età forse un po’ inoltrata perché la dama possa dare alla luce bambini.

Cenerelli, quanto alla loro conoscenza, ha detto: “Sono molto felice di esserne uscito fuori”. Gianni Sperti si è detto quindi confuso dall’atteggiamento dei Cavaliere. In studio, il cavaliere è sempre gentile e disponibile nei confronti delle donne, ma è molto diverso sui social.

Maria De Filippi a quel punto ha deciso di fare il suo intervento, rimproverando sonoramente Cenerelli in mondovisione: “Tu sei un bravo oratore, ma se non te lo dice nessuno, te lo dico io: non c’entra niente quello che stai dicendo”. La scusa del cavaliere è di non essere molto esperto di social. Una scusa effettivamente poco credibile, tanto che anche Gianni Sperti ha detto la sua: “O sei diventato scemo o fai finta di non capire”.