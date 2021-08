Ci sono coppie di UeD riescono a lasciare il segno nel cuore dei telespettatori. Alcune per il loro amore che sembra in tutto e per tutto una favola, altre per i tira e molla durati mesi o anche anni. Di certo, Cristian Gallella e Tara Gabrielletto si sono aggiunti un posto tra le coppie più amate del dating show. Il loro amore si è coronato con il matrimonio, che c’è stato nel 2016. Tutto sembrava andare per il meglio finché, nel 2020, non è arrivata la notizia del loro divorzio come un fulmine a ciel sereno.

Una news devastante per i fans che hanno sempre fatto tifo per loro e per il loro amore. Ma non tutto è perduto per chi ha amato questa coppia di UeD. Infatti, di recente qualche cosa sembra aver preso una piega inaspettata. A quanto pare, le ultime voci parlano di un nuovo avvicinamento tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del trono classico. Sono settimane che si parla insistentemente di questo inatteso ritorno di fiamma. Ora però i rumors sembrano avere qualche conferma in più.

I dettagli arrivano direttamente da Tara, in particolare dal suo profilo Instagram. Nei giorni scorsi l’ex corteggiatrice di UeD ha postato una foto che parla molto chiaro. Nella foto la donna indossa un braccialetto con su inciso il nome del suo ex marito Cristian.

Perché mai indossarlo se quella storia è ormai terminata? In una recente intervista, la Gabrielletto ha dichiarato di essere molto concentrata sul lavoro e poco sull’aspetto sentimentale. Possibile che Tara stia solo proteggendo la sua relazione da occhi indiscreti?

In effetti, dopo essere stati a lungo nell’occhio del ciclone delle cronache rosa, è più che comprensibile pensare che la coppia abbia bisogno di privacy. Di contro, invece, Cristian Gallella non ha rilasciato nessun tipo di commento. Cosa faranno questi due amatissimi ex volti di UeD? lo scopriremo col tempo. UeD: ritorno di fiamma tra due ex volti noti del programma