Le puntate continuano a susseguirsi di giorno in giorno, raccontando le vicende dei protagonisti di UeD. Qualcosa, però, ha fatto imbestialire i fan del programma, che hanno notato un dettaglio che ha fatto loro storcere il naso. Al centro della polemica c’è l’argomento più discusso degli ultimi tempi nel dating show.

La lite tra Riccardo Guarnieri a Roberta Di Padua. Secondo i telespettatori, la produzione del programma avrebbe tagliato delle scene molto importanti registrate durante lo scorso 9 Maggio. Ormai non è un mistero che il cavaliere abbia deciso di sbugiardare pubblicamente la sua ex. Roberta, stando alle parole di Riccardo, avrebbe sfruttato la relazione per avere maggiore visibilità.

Questo però non è tutto quello che si evince da quanto la produzione ha deciso di mandare in onda durante la puntata di oggi. A far insospettire il pubblico sono le anticipazioni riportate da IlVicolodelleNews che riportavano anche delle brutte novità per Ida Platano. Stando a quanto si può leggere sui siti di gossip, infatti, Riccardo Guarnieri non si sarebbe limitato a rivelare dettagli sconcertanti su Roberta.

Le rivelazioni del cavaliere riguardava anche la dama che da poco ha ricominciato a far parte del parterre femminile di UeD. In sostanza, la produzione avrebbe deciso di tagliare un momento decisamente fondamentale. Ma cosa aveva rivelato Riccardo sulla Platano? In breve, il cavaliere, avrebbe assicurato di aver preso, in passato, accordi anche con la dama, in modo da prolungare la permanenza nel programma.

Per di più, Riccardo racconta che entrambe le donne, in un frangente, gli avessero addirittura chiesto di dare le prove che non le stesse registrando. Questa rivelazione ovviamente non è stata trasmessa. Perché? I telespettatori ritengono che il programma abbia deciso, in qualche modo, di proteggere Ida Platano. Si tratta solamente di supposizioni, ma di certo, tutti si aspettano una sorta di chiarimento.