UeD, Ida Platano su Riccardo Guarnieri confessa: “Mi ha fatto bene rivederlo”

Tutti i fan di UeD sanno del rientro trionfale di Ida platano negli studi del dating show. Ovviamente, la scelta di rientrare a far parte del programma di Maria de Filippi ha condotto la dama rincontrare il suo ultimo ex, Riccardo Guarnieri. Questo incontro attesissimo da tutti i fan più affezionati, è avvenuto quando Riccardo si è seduto al centro dello studio per parlare della sua rottura con Roberta.

Dopo questo avvenimento, Ida ha rilasciato un’intervistata dal settimanale ufficiale di UeD. Ai microfoni del magazine, la dama ha raccontato le sue sensazioni. E rivela durante: “Non pensavo, ma mi ha fatto bene rivederlo perché ho avuto la certezza di aver chiuso davvero un capitolo della mia vita”.

E ancora: “Ho notato alcune somiglianze nella discussione a cui ho assistito, rispetto a quelle che io e Riccardo abbiamo avuto in passato. Ciò mi ha riportata indietro nel tempo”. Inaspettatamente, Ida ha rivelato di aver provato un insolita ed inusuale empatia nei confronti di quella che un tempo era la sua rivale: Roberta.

Ecco le parole della dama: “Sì, e devo dire anche questo mi ha stupita: è stato molto naturale da parte mia provare empatia per lei. Mi sono ritrovata a interagire con Roberta e a trovarmi d’accordo con lei su diversi punti, anche se tra noi non c’è intesa”. Infine, la Platano ha parlato di Armando Incarnato. Il cavaliere sembra avere una particolare abilità nel mettersi al centro delle polemiche del parterre del trono over.

La dama di UeD, sembra avere un’opinione positiva del suo collega: “Quello di Armando per me è un atteggiamento che non ha senso, anche perché prima o poi la verità viene sempre a galla, quindi tanto vale essere sinceri fin dal principio. Secondo me, non è stato ancora veramente innamorato, quindi tende a trattare i rapporti con leggerezza. Lui è una brava persona, però ogni tanto tende a perdersi”.