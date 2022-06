Continuano a tenere i telespettatori incollati al televisore le vicende che riguardano il trono over di UeD. La presente edizione del dating show sta per volgere ormai al termine, ma le dinamiche che nascono tra coloro che cercano l’amore negli studi della Mediaset, non vanno mai in vacanza.

Di recente ad accendere su di sé i riflettori è stato Riccardo Guarnieri, con il suo inaspettato rientro nel programma. Il cavaliere, come i più ricorderanno, è noto per la sua relazione con Ida Platano, nata proprio all’interno del dating show, ma finita nel peggiore dei modi.

Quando Riccardo è tornato nel parterre maschile, però, tra lui e Ida subito si è riacceso un sentimento. Infatti, i due ex innamorati hanno ripreso a frequentarsi, tornando però in breve a discutere.

Tutto questo, ovviamente, ha riacceso l’attenzione su Guarnieri: il pubblico è impaziente di conoscere qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Uno dei dettagli emersi recentemente proprio sul cavaliere più chiacchierato del momento, riguarda la sua famiglia.

Sul web, infatti, sono spuntate delle foto che ritraggono Guarnieri in compagnia di sua sorella. Si tratta senza dubbio di una donna molto bella, ma a colpire maggiormente è un altro dettaglio. Qualche tempo fa era stato lo stesso Riccardo a citare sua sorella durante un’intervista al magazine ufficiale di UeD.

Anna, questo il nome di questa splendida donna. A quanto pare i due sono legati da un rapporto molto stretto e importante. In effetti, Guarnieri la cita spesso soprattutto durante le interviste e questa è l’ennesima prova dell’affetto che c’è tra loro.

Ma, tornando gli scatti pubblicati dal cavaliere, oltre all’incredibile bellezza di Anna non si può non notare la grande somiglianza tra lei e suo fratello. Purtroppo, Anna è molto attenta alla sua privacy e non si hanno particolari notizie su di lei, tranne quelle che racconta Riccardo stesso.