UeD ha chiuso i battenti ormai da quasi un mese, lasciando tutti i fan con il fiato sospeso. I grandi protagonisti del programma continuano ad intrattenere il pubblico, informando i fans tramite i social. Ma, ovviamente, i telespettatori sono ancora curiosi di sapere chi farà parte della prossima edizione e chi invece deciderà di abbandonarla.

Per fortuna, i più informati del settore sono riusciti ad ottenere le ultimissime indiscrezioni che riguardano i protagonisti del format della Mediaset. Erano molte le voci che, nel corso dell’ultimo periodo, si erano susseguite sui possibili cambiamenti che UeD potrebbe subire. Molti di questi rumors sono stati smentiti sul nascere, come ad esempio quello del presunto abbandono di Gemma Galgani al dating show.

C’erano state anche delle indiscrezioni, anche queste smentite, su una possibile sostituzione di Queen Mary alla conduzione del format. Ma quindi, cosa accadrà da settembre in poi? Andiamo a scoprirlo insieme. In molti si sono domandati se continuerà a esistere una versione classica del programma. Dato il grande successo che l’unione del format classico con quello over ha riscontrato nella scorsa edizione, con tutta probabilità questa organizzazione sarà utilizzata anche da settembre.

Oltre a Gemma Galgani, sicuramente vedremo ancora seduti nel parterre del trono over anche Ida Platano e Armando Incarnato, protagonisti intramontabili. Rimane un grande punto interrogativo circa quello che decideranno di fare Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: la loro presenza non è stata ancora confermata, ma non è difficile immaginare che vedremo ancora i due nel programma.

Ma a incuriosire maggiormente il pubblico e a creare più dubbi sono altri due volti. Parliamo di Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. I due sembra abbiano deciso di provare a continuare la loro frequentazione anche a telecamere spente, quindi è un mistero se saranno presenti nella prossima edizione di UeD. Altro personaggio in forse è Biagio Di Maro, dal quale ancora non è arrivata alcuna notizia