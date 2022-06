Riflettori puntati su Fabio Antonucci e Gloria Nicoletti, cavaliere e dama del trono over di UeD. Gloria, dopo una breve frequentazione con Riccardo Guarnieri, terminata in polemica, decide di uscire con Fabio con cui, dopo qualche piccola incertezza iniziale, pare sia finalmente sbocciato il vero feeling.

Gloria e Fabio al centro studio, durante lo spazio dedicato al loro confronto, hanno raccontato di avere tutte le intenzioni di portare avanti la conoscenza.

Ai microfoni del Megazine ufficiale di UeD Fabio rivela che: “La frequentazione tra me e Gloria è un crescendo in positivo, anche se ci sono cose che forse vanno calibrate tra noi, perché lei ha un carattere molto forte”.

Ma non solo, sul carattere della dama il cavaliere aggiunge: “Una cosa che mi piace, ma comporta anche qualche svantaggio. Per esempio, diventa un pochino difficile chiarire dei piccoli malintesi quando Gloria porta avanti il suo punto di vista con molta veemenza”.

La partecipazione di Fabio a UeD è stata voluta dalla cognata. Nel corso di una vacanza la moglie del fratello ha fatto opera di convincente per far sì che Fabio si rimettesse nuovamente in gioco.

“Mi ha fatto capire che ci si può innamorare in posti inaspettati, che bisogna darsi sempre una chance e che UeD è il posto giusto per avere quella possibilità in più che può cambiarti la vita”, ha detto il cavaliere.

Ma in particolare cos’è che a una donna non deve mancare per far sì che lui perda la testa? Presto detto: “Cerco qualcosa di forte. Voglio svegliarmi e pensare alla donna che sto conoscendo, dormire e pensare a lei, durante il giorno voglio avere il desiderio di cercarla… non voglio accontentarmi, voglio un amore vero: malgrado tutto io continuo a credere nell’amore”, ha concluso Fabio.