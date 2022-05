UeD: Riccardo Guarnieri è stato paparazzato con una donna (che di sicuro non è Ida Platano) fuori dal dating show di Maria De Filippi. Come ormai ben sappiamo tutti il cavaliere è tornato da poco nel parterre maschile sollevando già diverse polemiche.

Guarnieri è riuscito in breve a seminare un po’ di caos all’interno dello studio. In particolare, oltre ai numerosi scontri con gli altri cavalieri, è stato anche criticato il suo ambiguo riavvicinamento con la sua ex fiamma Ida Platano.

I due si erano lasciati bruscamente qualche tempo fa e sono rimasti separati per un bel po’, ma ultimamente pare che qualcosa sia cambiato e si siano riavvicinati. Il tutto è avvenuto davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi.

Anche nelle ultime puntate abbiamo assistito a dei risvolti abbastanza interessanti. Riccardo Guarnieri si commuove quando viene scelta la canzone “Fai Rumore” per far ballare Dame e cavalieri. Canzone che evoca in lui vecchi ricordi condivisi con la Platano.

Anche la stessa Maria De Filippi si definisce spiazzata: “Io non ci sto capendo più niente”. Ma pare non sia finita qui: durante una sfilata Guarnieri ha deciso di portare un mazzo rose per la dama e l’ha invitata a salire con lui in passerella per ballare insieme.

La ritrovata complicità delle ultime puntate, si è improvvisamente e nuovamente rotta. Tra di loro nasce un duro scontro e volano parole forti. Adesso giunge una nuova e inaspettata notizia.

L’esperto di gossip Amedeo Venza rivela la presenza di una foto in cui si vede chiaramente Riccardo in compagnia di una nuova dama, lontano dal dating show di UeD. “Riccardo a Bari con una ragazza ma non so chi sia”, ha commentato Amedeo: “Non ha perso tempo.. mamma mia, a sto punto ha ragione (forse) Ida”.