La programmazione di questa edizione di UeD è arrivata alla fine: dame e cavalieri hanno salutato il pubblico per delle meritate vacanze estive, in vista del prossimo settembre.

Le vicende del trono over sembravano essere entrate nel vivo proprio negli ultimi periodi di messa in onda del programma e la conclusione della stagione televisiva ha lasciato molto fans col fiato sospeso. Ci sono alcuni temi scottanti, in particolare, che accendono la curiosità del pubblico.

Ad esempio: Gemma Galgani il cavaliere Giovanni stanno continuando a vedersi? O ancora, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno davvero messo la parola fine ai loro tira e molla?

Ad incuriosire particolarmente il pubblico sono state anche le vicende tra la dama Gloria Nicoletti e il cavaliere Fabio Antonucci. I due avevano intrapreso una conoscenza proprio alle battute finali del programma. Questa frequentazione, però, era terminata molto presto: il cavaliere ha preferito chiuderla non avendo provato nessun interesse oltre a quello fisico.

Un colpo di scena inaspettato, dato che la dama aveva rifiutato le attenzioni di Guarnieri per continuare a frequentare Fabio. Ora, nasce la curiosità: cosa è successo tra i due dopo la fine di UeD? A rivelarlo è proprio Fabio in un’intervista rilasciata all’Opinionista social.

A detta del cavaliere, la loro conoscenza si è interrotta e non ha più visto la dama. Queste le sue parole: “Ultimamente non ci siamo più visti, ci sono delle cose che vanno chiarite tra me e lei, è una bellissima persona, posso dire solamente belle parole su di lei”.

“C’è bisogno di un confronto. Ci sono state delle vicende che ci hanno allontanato. C’è stata una mancanza di fiducia iniziale nei miei confronti da parte sua”. I fans sperano comunque in un ritorno di fiamma e nel mentre Gloria si mostra sui social in compagnia delle sue amiche.