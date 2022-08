La scorsa edizione di UeD è terminata da diverso tempo ormai: dame e cavalieri, così come gli opinionisti, si godono una meritata vacanza in vista del rientro in grande stile che ci sarà a settembre. Lo stesso, però, certamente non vale per la padrona di casa Maria De Filippi né per la produzione del programma.

Questi capi saldi del dating show attualmente si stanno dando da fare per formare il cast e, soprattutto, per scegliere i tronisti che siederanno sulla sedia rossa all’inizio della prossima edizione. La curiosità del pubblico è alle stelle, tutti sono già impazienti di conoscere le identità dei prossimi protagonisti del trono classico e così il totonome è già iniziato.

Le ultime indiscrezioni, però, non riguardano affatto i possibili tronisti, bensì una figura molto più stabile nel programma: gli opinionisti. Tutti gli appassionati del programma ben sanno che gli opinionisti del dating show sono a tutti gli effetti le colonne portanti del format.

Sembra impossibile pensare ad un’edizione del programma senza Tina Cipollari o Gianni Sperti. Eppure, sul web circola insistentemente una voce secondo cui l’ex ballerino potrebbe non essere presente nelle nuove puntate di settembre.

Dietro questa esclusione vi sarebbe lo zampino della padrona di casa, Maria De Filippi. Ma a cosa è dovuta questa decisione? Cosa sta succedendo tra Gianni e la De Filippi? Presto detto.

Il pubblico sicuramente già sa che Maria, con la sua azienda Fascino, si occuperà del rilancio del reality La Talpa. Lei e i suoi redattori sono già all’opera per formare il cast e sembra che il presunto addio a UeD di Gianni Sperti abbia a che fare proprio con queste vicende.

È possibile che Maria abbia scelto proprio il suo opinionista per far parte della nuova edizione de La Talpa che sta rilanciando con grande impegno? Per ora, nulla di certo, ma sicuramente Queen Mary sa come creare un format di tutto rispetto.