L’ultima edizione di UeD ha dato vita a molte bellissime coppie. Purtroppo, non tutti sono riusciti a costruire la favola d’amore che speravano. Alcune di loro, infatti, hanno già diviso le loro strade. Alcune di queste separazioni hanno dato molto da discutere alle cronache rosa, tra voci, smentite e infine notizie ufficiali.

Sembra proprio che questa storia sia in procinto di ripetersi anche per una delle coppie che i telespettatori hanno amato di più nella scorsa stagione del programma. Parliamo di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, i due hanno fatto sognare migliaia di fans. Recentemente, pare che tra i ragazzi, ex protagonisti di UeD, sta nascendo qualche difficoltà.

Da cosa nascono queste insistenti voci? Come al solito, a vederci lungo sono i followers che si sono accorti che da diverso tempo i due non postano più contenuti di coppia nei loro profili social. Questo ha destato vari dubbi nei fans, che hanno già visto iniziare il declino di molte coppie del dating show in questo modo. In effetti, anche la crisi tra Jessica e Davide, nonché quella tra Samantha e Alessio, erano iniziate in questo modo.

Entrambe le coppie, a stretto giro di posta, hanno annunciato ufficialmente la loro separazione. Che la storia stia per ripetersi? Staremo a vedere. Per il momento, è stata la stessa Vanessa ad intervenire, per fare chiarezza. L’ex corteggiatrice di UeD, ha assicurato di essere ancora fidanzata con Massimiliano. Stando alla dichiarazione della donna, l’assenza della coppia dai social non non è dovuta nella maniera più assoluta ad una crisi.

Al contrario, la scelta di non usare Instagram per un po’ sarebbe dovuta all’intento di ritagliarsi un po’ di tempo di tempo per sé stessi e la propria vita privata. Questa spiegazione è avvenuta mentre Vanessa era insieme alla sorella di Massimiliano, il che lascia intendere che non ci sia ombra di crisi tra loro. Dopodiché, è arrivata la dichiarazione dello stesso Mollicone, che ha rivelato di aver passato un periodo abbastanza complicato e carico di impegni lavorativi che condivide, appunto, con il fratello di Vanessa.