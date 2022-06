Pinuccia e Alessandro Rausa di UeD, dopo la crisi avuta, si sono lasciati? Ormai sono passate parecchie settimane dalla fine del dating show di Maria De Filippi. Inevitabile parlare di una delle coppie più chiacchierata del programma.

I due sono rimasti per un periodo distanti, anche per via della lite avuta per colpa di varie incomprensioni. Non riuscivano a trovare un punto di incontro tra loro. Gli avvistamenti delle ultime ore fanno ben sperare, però, che tra la coppia sia tornato il sereno.

La dama di UeD, che ha partecipato al trono over, è invitata in Puglia dal cavaliere. Durante la sua presenza nel parterre femminile del programma, la signora Pinuccia è riuscita a conquistare il cuore di tutti in pochissimo tempo.

Ma non si può dire che la stessa cosa sia successa alla stessa rapidità per quanto riguarda Alessandro. Il cavaliere era convinto che tra i due non ci fosse niente di più di una semplice amicizia, perché al tempo della loro frequentazione, sosteneva che la dama non gli facesse effettivamente venire “le farfalle nello stomaco”.

In molti però provarono a spiegargli che forse arrivati ad un certo punto del percorso, l’importante era andare d’accordo. Avere una solida amicizia basata sul rispetto, poter contare uno sull’altra è già molto. Per via di una dimenticanza avuta da parte della dama di Vigevano, tra i due ad un certo punto scoppiò una brutta lite.

Tanto da portare Alessandro lontano da Pinuccia, la quale soffriva molto per la situazione. Invece il cavaliere sembrava non voler nemmeno più essere contattato da lei. Tina Cipollari in questo caso ha giocato un ruolo fondamentale, poiché attraverso le sue dure considerazioni riguardo la situazione ha fatto sì che il cavaliere, nonostante fosse molto infuriato, facesse un passo indietro.

Tra i due alla fine tornò il sereno, tanto da arrivare al punto che Alessandro invitasse Pinuccia in Puglia. Nonostante la delusione di Pinuccia nel prendere consapevolezza del fatto che per Alessandro non si tratti ancora di una vera e propria relazione, i due sono stati avvistati insieme al concerto di Vasco Rossi a Bari.