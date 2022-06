UeD: Pinuccia e Alessandro insieme al concerto di Vasco Rossi durante la sua data a Bari. Il cantante è davvero amatissimo dal cavaliere pugliese, che non poteva mancare all’evento.

Alcuni fans hanno mandato delle foto che li immortalano insieme mentre si divertono come non mai allo stadio San Nicola di Bari. Erano 50mila gli ascoltatori che il 23 giugno 2022 hanno riempito lo stadio San Nicola di Bari per il concerto di Vasco Rossi.

Tra loro erano presenti anche Alessandro Rausa e Pinuccia Della Giovanna, protagonisti del trono over di UeD. I due si godono lo spettacolo che solo un rocker di fama mondiale come Vasco sarebbe in grado di creare. La coppia per l’occasione si è preparata in maniera elegantissima ed era posizionati sugli spalti, entrambi comodamente seduti.

Ovviamente hanno attirato l’attenzione di molti fans del dating show. Alcuni dei quali però non sono riusciti ad astenersi dalla voglia di fotografarli e pubblicare sui social. Alcuni utenti però hanno poi commentato anche il fatto che Pinuccia abbia sempre la stessa espressione facciale.

Secondo alcuni infatti la dama del trono over non sorride mai, rimanendo sempre troppo seria. Durante il dating show, Alessandro aveva più e più volte espresso la sua passione per la musica di Vasco Rossi.

Infatti durante una puntata, la padrona di casa comunicò al cavaliere di avere una sorpresa per lui. Maria De Filippi infatti gli fece un regalo veramente inaspettato, la lettera inviata tramite Live Nation, la multinazionale specializzata nell’organizzazione dei concerti, recitava.



“Con molto piacere sono qui ad invitare il signor Alessandro, partecipante della trasmissione UeD, ad uno dei concerti di Vasco Rossi, previsti per il 2022 nella città che preferisce, insieme all’accompagnatore o accompagnatrice con cui vorrà condividere questa bella esperienza”.

In quel momento Alessandro Rausa ovviamente, oltre la grande emozione che provava in quel momento, annunciò anche che si sarebbe fatto accompagnare da uno dei figli. Invece al concerto è andato con un’altra dolce compagnia: la nostra amata Pinuccia.