Costabile è noto al pubblico del trono over di UeD, per aver avuto una breve conoscenza con Gemma Galgani. In queste ultime ore è stata condivisa una notizia che sta interessando le cronache rosa. L’uomo avrebbe in corso un flirt con Giusy Zenere, attrice comica. È stata la stessa artista a rilasciare alcune dichiarazioni sulla vicenda.

Fonte studio UeD

Ai microfoni del settimanale ‘Nuovo’, la Zenere afferma che con il cavaliere non c’è una vera relazione, ma si sono solo scambiati un lungo bacio appassionato. Ma qualcosa non torna, perché arriva immediatamente una smentita. Infatti Costabile si precipita a mettere le cose in chiaro e lo fa tramite il Magazine ufficiale di UeD, a cui spiega nel dettaglio cosa è successo.

Mette così a nudo la sua vita privata e nega che ci sia una relazione con l’attrice, ma soprattutto dichiara che non c’è stato nessun bacio. L’uomo tuttavia confida di conoscere molto bene Giusy e d’aver trascorso del tempo con lei a Sharm el-Sheikh. Ma il cavaliere è categorico: “Ci siamo scambiati solo dei teneri abbracci”.

Costabile non si ritiene affatto impegnato con Giusy, per lui è solo una cara e affettuosa amica. Il cavaliere ha una sua opinione. È convinto che le dichiarazioni dell’attrice sono state fatte per un motivo ben preciso, ovvero provocare la reazione di Gemma Galgani. In fin dei conti, il bacio tra Costabile e la dama era di sicuro vero e confermato da entrambe le parti: un bacio lungo quasi 15 minuti, davvero speciale.

Gemma Galgani sembrava entusiasta e persa nelle braccia di Costabile. L’uomo, per corteggiarla, aveva più volte invitato la donna a trascorrere qualche giorno insieme in Egitto, lontani dai riflettori. Un invito che ha deluso molto le aspettative, visto che è stato categoricamente rifiutato dalla dama di UeD.