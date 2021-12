UeD: Gemma Galgani cede al fascino del cavaliere. Scatta il nuovo bacio

La scorsa puntata di UeD è stata ricca di novità e colpi di scena. Le storie avvincenti di questa nuova stagione del trono classico e del trono over tengono i telespettatori incollati al televisore. Si accendono i riflettori sullo storico volto del programma Gemma Galgani, che ha iniziato una frequentazione con il nuovo cavaliere Leonardo.

Fonte studio UeD

Già ci sono delle piccanti rivelazioni che i fans non vedono l’ora di scoprire. Durante un’esterna, i due si sono baciati. Sempre nel trono over, anche per Marika Geraci si presenta in studio un nuovo cavaliere di nome Luigi. La puntata di UeD, come poc’anzi annunciato è stata ricca di eventi avvincenti. La dama torinese sta conoscendo un nuovo cavaliere arrivato in studio solo per lei, con la voglia di conoscerla e frequentarla.

Leonardo ha catalizzato l’attenzione di Gemma che, è ormai ammaliata dal suo corteggiatore. Arrivano così delle anticipazioni sulle registrazioni delle nuove puntate, ancora non mandate in onda su Canale 5. La notizia pare arrivi proprio dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip.

Si dice che Gemma e Leonardo hanno già fatto le loro prime esterne e, trascinati dalla passione, hanno entrambi ceduto alla tentazione del loro primo bacio. Quindi a quanto si evince la dama torinese ha chiuso definitivamente la storia con Costabile Albore, scegliendo così di voltare pagina. Nel frattempo, dopo la notizia dell’inconsueta scelta di Andrea Nicole, lontano dagli studi e senza avvisare agli autori, con Ciprian Aftim, nel dating show di Maria De Filippi, manca un nuovo tronista.

Ma le anticipazioni che si riferiscono alla registrazione della puntata del 6 di Dicembre, rivelano che in studio non è presente nessun nuovo nome per la sedia rossa. Quindi si deduce che il trono classico proseguirà con Matteo Ranieri e Roberta Giusti, almeno fino alla sospensione delle vacanze di Natale.