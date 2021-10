La stagione di UeD sta regalando al pubblico innumerevoli colpi di scena. Il programma firmato da Maria De Filippi in onda su Canale 5 dalle 14:45 continua a tenere alta la tensione dei telespettatori. Riflettori puntati sui volti storici del programma come ad esempio la dama Gemma Galgani. La donna quest’anno si è presentata al centro studio con diverse novità.

Sfoggia infatti un nuovo décolleté e delle labbra rimpolpate. Nessun cavaliere sembrava avvicinarsi alla dama ma da poche settimane spunta nel parterre maschile Costabile. Fra il nuovo cavaliere e la storica dama nasce subito una bella intesa. Le loro esterne sono incorniciate da coccole e baci e la dama sembra di nuovo innamorata. Il tutto lascia presagire una grande e nuova storia d’amore per Gemma.

Ma qualcosa non va per il verso giusto. Dietro l’angolo sono vicine delle novità poco gradevoli. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Stando ad alcune anticipazioni da poco arrivate, nello studio di UeD si consumerà l’ennesima delusione per la dama Torinese. Costabile pare abbia deciso di porre fine alla frequentazione con Gemma.

Fonte studi UeD

Sembra che la così già tanto chiacchierata storia sia stata solo un fuoco di paglia. La dama lamenta una scarsa presenza da parte del Cavaliere, sia fisicamente che telefonicamente. Costabile dal canto suo rimanda tutte le accuse al mittente e dichiara di aver più volte invitato la donna a trascorrere del tempo insieme.

Ma non solo: l’invito da parte sua era stato fatto anche per una piccola vacanza. A quanto afferma l’uomo però, la Galgani ha sempre declinato l’invito. È stata proprio quest’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il cavaliere non ci sta né a prendersi le accuse della dama circa sua mancanza né ai declini agli inviti da lui stesso effettuati. Decide così di porre fine alla conoscenza con la Galgani.