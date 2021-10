UeD, Gemma Galgani: scatta la passione con un lungo e interminabile bacio con il nuovo cavaliere

La nuova stagione di UeD sta regalando ai telespettatori novità e colpi di scena. Il programma firmato da Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:45 ha presentato anche quest’anno dinamiche nuove e interessanti soprattutto nel trono over.

Fonte studi UeD

Tra i volti storici del programma c’è senza ombra di dubbio la dama Gemma Galgani la quale da ben 12 anni presenzia nel dating show. Dopo una scoppiettante presentazione del suo nuovo décolleté e delle labbra rimpolpate la dama sta finalmente conoscendo i nuovi Cavalieri.

Ma arrivano delle anticipazioni scottanti sulla sua ultima conoscenza con il cavaliere Costabile, con il quale la dama si è concessa più di un esterna. Ma ciò che accende i riflettori, su questa nuova frequentazione, in realtà è una novità spuntata nelle ultime ore. Sembrerebbe proprio che tra i due sia scattato un lungo e passionale bacio.

Le anticipazioni arrivano direttamente dal vicoletto delle news che scrive : “Gemma continua a frequentare Costabile. In camerino la dama ha accusato Tina di mettere i bastoni fra le ruote e di far scappare tutti gli uomini che vengono per corteggiarla. Sempre in camerino ha dato un bacio appassionato a Costabile, che dice essere stato lungo ben 16 minuti. Tina, viste le accuse precedenti, le dice di non avere intenzione di minare la sua serenità con Costabile e anzi di tifare per il proseguo del loro rapporto”.

Ciò che scatena curiosità in realtà e la durata del bacio. Interviene Armando Incarnato che si dice scettico nel credere nelle affermazioni della dama Torinese. Costabile invece rivela i suoi sentimenti e si di essere molto preso da Gemma. Il cavaliere le dedica la canzone di Gino Paoli: ‘Una lunga storia d’amore’. Non ci resta che attendere i prossimi risvolti della messa in onda della puntata per capire e svelare altri intensi particolari.