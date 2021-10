La nuova stagione di UeD sta regalando già i primi amori ma anche le prime sconfitte. Oggi l’argomento si sposta sul trono Over. Ovviamente i riflettori sono ancora puntati sulla chiacchieratissima dama di Torino. Si torna al centro studio con delle novità poco gradite per la dama Gemma Galgani.

La danna è delusa e si sente rifiutata. La colpa senza neanche dirlo è sempre della sua nemica. Secondo la Galgani sarebbe sempre e solo Tina Cipollari a combinare guai e a renderle la vita difficile. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo anche questa volta di così importante.

Si parla del rapporto e il feeling che sta nascendo tra Gemma e Costabile. Nella scorsa puntata l’opinione ha definito il loro avvicinamento sfociato poi in un bacio durato tantissimo e molto appassionato, con un commento un po’ pesante. Infatti secondo la Cipollari alla loro età tanta verve sarebbe decisamente fuori luogo e addirittura ‘schifosa’. Questo il motivo che secondo Gemma oggi porta il suo cavaliere a non volerla più baciare.

Sì, infatti Costabile in esterna ha rifiutato a chiare note un bacio che la dama voleva dargli. Tornati in studio l’uomo si sente un po’ in colpa e cerca di rassicurare la Galgani: “Stai tranquilla torneremo a baciarci”. L’uomo spiega che in effetti le parole di Tina lo hanno fatto rimanere male, ma assicura che il bacio non è arrivato solo per la presenza delle telecamere. Tanta visibilità inibisce le voglie del cavaliere.

Fonte studi UeD

Tina ovviamente non si lascia sfuggire l’occasione per controbattere attaccando con parole velenose la dama del parterre femminile e sminuendo la figura di Costabile in quanto corteggiatore di Gemma. La dama di UeD è delusa , si sente rifiutata e ha poca tolleranza nei confronti delle spiegazioni che il cavaliere ha appena dato. Non ci resta che attendere il prossimo bacio per capire le vere intenzioni che il corteggiatore ha.