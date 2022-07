Da giorni il web pullula di notizie riguardanti due ex volti molto amati del trono classico di UeD. La coppia era nata dopo uno splendido percorso condito con tanta dolcezza e i telespettatori si sono tutti molto affezionati a questi due giovani innamorati.

Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Chiara Rabbi e Davide Donadei. La loro storia aveva fatto emozionare il pubblico ma sembra che ultimamente le cose non vadano più poi così bene. La crisi, tanto mormorata sul web, è stata recentemente confermata dall’ex tronista.

Nelle ultime ore anche Chiara aveva deciso di dire la sua sul momento delicato che la coppia sta affrontando, ed ha colto l’occasione per sfogarsi duramente contro tutti coloro che continuano ad insinuare cattiverie sul conto di entrambi.

Queste le parole che la giovane ha affidato alle sue Instagram stories: “Sono abituata a ricevere la m…da ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi. Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta”.

“Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti, tutti che hanno già sentenziato un qualcosa che manco io so. Ma soprattutto la gente che ci descrive come lo zoppo e il picconiere!”. Poi, la Rabbi conferma la crisi che sta avendo con Davide, specificando che però non ci sono colpevoli né colpe.

“Dal primo giorno ci ha contraddistinto la sincerità e non abbiamo mai nascosto la nostra vita a nessuno, abbiamo condiviso le nostre scelte con voi perché era giusto farlo! Ora come tutte le relazioni vere stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo”.

“Siamo solo due ragazzi che stanno male ma che non fanno del male a nessuno, quindi se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite che di cattiverie ne è pieno il mondo”. Insomma, una pessima situazione che i due ragazzi vogliono gestire nel massimo della privacy.