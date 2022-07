Uomini e Donne, ex tronista sparita dai social: il motivo

In questi ultimi giorni il nome di Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne, sta occupando le principali pagine di gossip. I fan dell’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare la sua scomparsa dai social. Una fonte anonima, però, ha svelato i motivi di questa situazione. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

A rivelare la notizia della scomparsa di Veronica Burchielli dai social è la pagina ‘Very Inutil People’. La pagina ha pubblicato i dettagli di questa vicenda forniti da una fonte molto vicina all’ex protagonista di Uomini e Donne.

Stando alle parole di ‘Very Inutil People’, Veronica Burchielli avrebbe staccato la spina dai social da ben quattro mesi per motivi spiacevoli. Queste sono state le parole del sito a riguardo:

Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima.

E, continuando, ‘Very Inutil People’ ha scritto:

Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!

Veronica Burchielli, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne

Per chi non la ricordasse, Veronica Burchielli è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne nell’edizione del 2019. In quell’anno, infatti, Veronica si era fatta conoscere al pubblico per aver iniziato a corteggiare il tronista Alessandro.

Dopo alcuni mesi come corteggiatrice, la difficile situazione creatasi con Alessandro ha spinto la padrona di casa Maria De Filippi a chiedere a Veronica di salire sul trono. L’ultimo post sui social della giovane risale al 29 marzo del 2022. Non ci resta che aspettare che l’ex tronista riesca ad affrontare il periodo che sta vivendo per tornare sui social più forte di prima.