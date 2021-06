Cristian Galella e Tara Gabrieletto sono una delle coppie storiche formatesi all’interno dello studio di UeD. Questi due ex protagonisti del celebre dating show di Maria De Filippi erano molto apprezzati dal pubblico. Nonostante entrambi fossero molto amati, i due non sono più stati ospiti di Queen Mary nello studio in cui è sbocciato il loro splendido amore. Come mai questa coppia non è mai stata invitata a tornare nel dating show?

Infatti, è risaputo come la padrona di casa abbia l’abitudine di far tornare in studio le coppie formatesi negli anni e ci si domanda come mai questi due protagonisti siano stati esclusi. Cristian e Tara continuano la loro storia nel più felice dei modi, dopo essersi giurati amore eterno unendosi in matrimonio. I due piccioncini non sono molto attivi sui social.

Qualche giorno fa, però, Tara ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo ai suoi followers, rispondendo ad alcune delle loro domande. Qualcuno le ha chiesto in quali rapporti si trovi con la redazione di UeD usando queste parole: “Vi sentite ancora con la redazione del programma? Come mai non vi invitano?”

L’ex corteggiatrice ha risposto alla domanda con due video, dicendo: “Beh mi sembra che non siamo le uniche persone a non essere invitate, anche altre coppie, almeno ho letto così sul web. Ma ragazzi non succede nulla, anzi”. Poi Tara ha aggiunto che non si troverebbe a suo agio nel ritornare con il solo scopo di apparire in tv e fare qualche gioco in studio: “Poi vi dirò, essere invitati per fare dei giochi anche no sinceramente.

Lo vedo tempo sprecato. A maggior ragione alle scelte di persone che comunque non conosco. Non sarei andata. Quindi anche no”. Per finire in bellezza, qualcuno le ha domandato se le piacerebbe diventare mamma e Tara senza esitazione ha risposto: “Certo! Quando sarà, arriverà. Mi sembra che devo sfornarlo in una giornata”.