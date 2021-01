UeD: Davide arriva alla scelta. Beatrice: “Gli ultimi momenti insieme”

Il trono Classico di UeD è ormai vicino alla fine. La scelta di Davide è dietro l’angolo, e le dame sono piene di dubbi e incertezze. Il tronista è convinto: lui sa chi sarà la sua scelta, e non ha ripensamenti. Questo ha destabilizzato molto le dame, che si sentono incerte e preoccupate. Beatrice, ai microfoni di UeD Magazine, ha concesso una lunga intervista sul tema.

“La parola d’ordine è paura” esordisce Beatrice “Ho il timore che possano essere gli ultimi momenti insieme, ho paura di aver creduto da sola in questo percorso e di non viverlo più, non potendo fare con lui tutto quello che ho immaginato di fare insieme fin dal primo giorno. Dopo aver investito così tanto tempo e sentimenti, farei fatica a immaginarmi fuori senza Davide”.

L’intervista prende le mosse da Beatrice e i suoi sentimenti. La dama dice di essere cresciuta e maturata grazie al percorso dentro U&D. Beatrice ha imparato molto, in primis ad esternare le sue emozioni. Poi, il focus della discussione si sposta su Davide, e il rapporto che hanno creato. Beatrice dice: “Vicino a lui mi vedo diversa. Non credevo di arrivare fino a questo punto, né di poter costruire così tanto. Penso di aver messo tutte le basi per una relazione fuori. Tra litigi e incomprensioni, siamo comunque riusciti a venirne fuori e a conoscerci di più“.

I momenti difficili sono stati tanti, come racconta la dama stessa. Ma entrambi sono riusciti a superarli, preferendo il loro rapporto all’orgoglio. Ma un momento è stato particolarmente doloroso per la dama: “L’episodio che mi ha fatto più male è quando, dopo aver visto una nostra esterna in cui gli raccontavo tanti piccoli pezzi della mia vita e dove c’era stato un bacio che contava tanto, l’ho visto raggiungere subito dopo Chiara, anticipando addirittura la loro esterna, e baciarla”.

Beatrice sarebbe pronta a trasferirsi, se Davide scegliesse lei. I kilometri non sono un ostacolo, e la dama non si tira certo indietro. L’intervista si conclude con un messaggio della dama per Davide: “Sono stati cinque mesi interminabili, di alti e bassi continui, di pura follia, ma vorrei che fossero solo l’inizio”. Tanta la speranza e la voglia di viversi, non resta che attendere la scelta di Davide.