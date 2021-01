UeD: ecco perché Carlotta Savorelli non è più in studio. La dama rompe il silenzio

Carlotta Savorelli, nella sua permanenza a UeD, è riuscita ad affascinare e ammaliare il pubblico. La sua forza sono state la sua mente brillante e il suo savoir faire accattivante, e i telespettatori non hanno mai smesso di acclamarla, anche quando, purtroppo, il suo volto ha smesso di comparire nel salotto del dating show. I telespettatori non smettono di sentire la sua mancanza, ed è palese che la sua sedia vuota in studio ha modificato il programma.

Tutti i fans attendono con ansia che la dama torni in gioco, per regalare loro nuove emozioni. Come tutti i cavalieri e le dame di UeD, Carlotta è molto seguita sui social, in particolare su instagram. Durante una diretta instagram, appunto, molti fan hanno domandato all’ex dama quando tornerà nel programma, oltre a riempirla di complimenti. Carlotta ha risposto con poche parole, ma molto dirette: non è una decisione che spetta a lei. Questa risposta ha generato molteplici dubbi.

Chi è che può decidere del rientro o meno della dama nella trasmissione? La dama si riferisce alla redazione, o ad altri concorrenti? Non ci resta che attendere altre informazioni. Considerata la grande attività social dell’ex dama, non passerà molto tempo prima che qualcuno le chieda altre informazioni.

Certo, Carlotta è una persona piena di interessi e impegni, e non è UeD a decretare il suo successo ma la sua personalità. Il suo impiego le regala continue soddisfazioni, e la rende una donna a tutto tondo. La sua forza d’animo l’hanno portata a far arrivare negli studi di UeD un tema delicato come la psoriasi, grave e devastante malattia di cui è stata affetta qualche anno fa.

La Savorelli, con il racconto della sua esperienza, volle sensibilizzare il pubblico sull’argomento, invitando chi, come lei, ha sofferto e soffre di quella patologia, a non vergognarsi ed essere forte. Insomma, Carlotta è riuscita ad elevare il tenore del programma, e anche per questo il pubblico la adora. Ha dato al pubblico buon senso e buon esempio, come alcuni dicono di lei.