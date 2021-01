UeD, Davide Donadei è ormai certo. La corteggiatrice rivela: “Non sono io la scelta”

Il trono classico di UeD si avvia alle battute finali. La scelta di Davide Donadei, che è forse tra i momenti più attesi dai telespettatori, è ormai dietro l’angolo. Il tronista ha fatto le ultime esterne con le sue corteggiatrici, Beatrice e Chiara, trascorrendo con loro un’intera giornata. Davide è già sicuro: la sua scelta è stata fatta. E sono proprio loro a svelare cosa succederà. Come di consueto, a pochissimo dalla scelta le corteggiatrici sono state intervistate dal Magazine di UeD. Chiara, durante questa intervista, si è detta molto turbata: “Non sono mai stata positiva a riguardo. Mi sento in ansia e spaventata: non ho mai affrontato questo percorso in modo sereno, vedendo Davide sempre più orientato verso Beatrice. E ora che manca poco ho paura di rimanere delusa”.

Chiara, insomma, ha molta paura che Davide, infine, scelga Beatrice. La corteggiatrice divide il suo percorso in due parti: “Da un lato c’è tutto quello che ho vissuto all’esterno, in seguito alla mia partecipazione alla trasmissione. Ho ricevuto tante critiche, a volte insulti, e per me che non reggo molto le pressioni non è stato facile. Poi c’è la parte più bella, quella all’interno dello studio: ho conosciuto una persona che mi ha aiutato a credere in me stessa, che è riuscita a farmi sentire bella e a farmi acquisire quell’autostima che nell’ultimo periodo avevo perso”.

Sulla sua antagonista, Beatrice, Chiara spende parole di grande rispetto e apprezzamento. Le due non sono mai state rivali e questo si nota dalle belle parole che la ragazza le rivolge: “Beatrice è una ragazza buona, che non ha bisogno di denigrare le altre persone per esaltare se stessa. E questo è sinonimo di grande maturità. Ringrazierò sempre la correttezza, intelligenza e maturità di Beatrice”.

UeD: Chiara descrive il suo rapporto con Davide

Chiara descrive il rapporto costruito in tutti questi mesi di frequentazione con Davide, con parole molto pragmatiche: “Un rapporto vero e bello, tra due persone buone che si vogliono bene. Credo che, alla base di tutto questo, ci sia un sentimento da parte di entrambi. Ci siamo capiti, siamo scesi a compromessi; io ho provato ad abbattere i miei muri e lui si è impegnato per scavalcarli”. In tutte le risposte di Chiara, però, è evidente il dubbio. La ragazza sente che non sarà lei la scelta, nonostante il grande sentimento che prova per il tronista.

Questa convinzione viene dal fatto che Davide Donadei, alla presenza di Beatrice, è evidentemente proiettato verso di lei, dimenticando quasi Chiara. Quando le viene chiesto di immaginare quale sarebbe la sua reazione se Davide scegliesse Beatrice, la corteggiatrice di UeD ha risposto: “Penserei che tanti gesti e parole di Davide, baci, abbracci e alcune accortezze avrebbe potuto evitarli. Non penso riuscirei ad arrabbiarmi del tutto, perché l’ho sempre sentito vero, ma sarebbe impossibile viverla bene”.