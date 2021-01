UeD: Davide Donadei riceve un clamoroso rifiuto

Le prossime puntate di UeD lasceranno i telespettatori di stucco. Il tronista Davide Donadei, come sappiamo, ormai è vicino alla sua scelta. Le anticipazioni del programma svelano che il tronista ha scelto di portare la corteggiatrice Beatrice Bonocore in esterna. Ma la ragazza fa qualcosa di inaspettato: rifiuta l’invito del tronista e decide di non presentarsi. Davide si ritrova solo, piantato in asso e decisamente furioso.

Beatrice, in studio, cerca di spiegare le sue motivazioni. La corteggiatrice è molto amareggiata per via del comportamento del tronista. Secondo Beatrice, il tronista l’avrebbe messa da parte. Per di più Beatrice non ha gradito le accuse di Davide per la sua partenza verso Torino. Davide Donadei, come si vede nelle anticipazioni, inizia ad avere dubbi sulla corteggiatrice, e ipotizza che in realtà il suo comportamento sia tutta una falsa. Beatrice starebbe giocando d’astuzia, e non sarebbe davvero interessata al tronista.

Sostanzialmente Davide insinua che la ragazza sia più interessata al trono e alla fama piuttosto che al tronista e alla ricerca di un sentimento sincero. Questi dubbi lo portano ad allontanarsi da Beatrice, stringendo un rapporto sempre più forte con l’altra corteggiatrice: Chiara Rabbi. Quest’ultima, però, non è particolarmente amata dal pubblico. Chiara accetta invece l’invito del tronista, e durante l’esterna tra i due scatta un qualcosa che li porta a baciarsi, lontano, però, dalle telecamere.

Nelle prossime puntate di UeD, vedremo le immagini di questa bellissima esterna, organizzata nello stesso posto dove i due si sono conosciuti. I due sembrano subito molto intimi e il tronista, a un certo punto, chiede che le telecamere vengano spente. Beatrice Buonocore, ovviamente, non la prende affatto bene, e innesca una grande discussione con tronista. Deianira Marzano, però, ha rivelato alcune indiscrezioni interessanti sui due piccioncini. A quanto pare, i due si conoscevano prima di entrare nel programma e il loro incontro è stato solo una messa in scena.

Quest’ipotesi viene dimostrata dalle moltissime segnalazioni che l’influencer ha ricevuto sulla presunta conoscenza pregressa dei due. In pratica, si tratterebbe di un teatrino per ottenere maggiore visibilità sulle spalle di Beatrice. Le vicende del trono classico di UeD, si fanno sempre più intricate, e non si riesce a capire chi sia onesto e chi menta. La scelta però è ormai dietro l’angolo e alcune indiscrezioni rivelano che probabilmente non sarà fatta negli studi Mediaset, ma in un castello a Roma. Entrambe le ragazze saranno prese ma solo una sarà condotta al Castello, mentre l’altra arriverà in studio dove le sarà proposto il trono.