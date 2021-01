UeD: Davide Donadei in lacrime. Non se l’aspettava

Davide Donadei in lacrime durante un'esterna. Ecco cosa è successo

Questa settimana, nel dating show UeD, volge al termine in un modo carico di suspance. Abbiamo visto Gemma Galgani festeggiare il suo 71esimo compleanno in studio. In studio ritornano ad echeggiare i nomi già noti di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

Le anticipazioni rivelano inaspettatamente che Roberta metterà un punto alla relazione con Riccardo. Inutili i tentativi della dama di ripristinare il rapporto col cavaliere: i due hanno troppe divergenze, e non esiste modo di appianare le incompatibilità. Riccardo Guarnieri, dopo questa delusione, si consolerà con nuove corteggiatrici, entrate nel programma apposta per lui. Nessuna, però, sembra all’altezza delle aspettative del cavaliere che, alla fine, rifiuterà le attenzioni di tutte.

Nessuna delle dame, infatti, è riuscita a colpire il cavaliere a livello estetico. Ma le novità più grandi le riserva il trono Classico. Davide Donadei ha fatto la sua scelta, e le attenzioni sono tutte su di lui. La settimana si è chiusa con un riflettore puntato sulle ultime esterne del pugliese, prima della fatidica scelta. Le anticipazioni mostrano una grande sintonia tra Davide e Beatrice, e le immagini delle esterne lo confermano. Nella loro ultima uscita, un gesto in particolare non può passare inosservato.

Beatrice fa qualcosa di così emozionante e speciale, che Davide non riesce a trattenere le lacrime. Durante l’esterna, la ragazza fa ascoltare al tronista un messaggio che ha registrato apposta per lui. Cosa dice la corteggiatrice in questo audio? Una bellissima dichiarazione d’affetto.

La corteggiatrice ammette di essere molto affezionata a Davide, e di voler essere la sua scelta e la sua compagna. Il tronista di UeD, di fronte a queste parole, si scioglie in un pianto commosso. Subito dopo, il tronista spenderà parole dolcissime su Beatrice. Che sia lei la scelta del ragazzo? Lo scopriremo nella massa in onda della prossima settimana dove il tronista rivelerà chi ha nel cuore .