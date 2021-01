UeD: Riccardo Guarnieri, dopo la puntata, segue Ida fuori dagli studi. Ecco cosa è successo

UeD continua ad essere pieno di colpi di scena. Il Trono Over è composto da personaggi notissimi, a cui il pubblico è ormai molto affezionato. Nelle ultime puntate abbiamo assistito ad un grandioso rientro in studio: quello di Ida Platano, che dopo mesi di silenzio è voluta tornare nel dating show per chiarire i conti in sospeso col suo ex, Riccardo Guarnieri.

Lo scontro si è fatto molto acceso, e dopo la puntata Guarnieri ha corso per raggiungere Ida. Ma cosa è successo di preciso? I due ex innamorati si sono separati lasciandosi molti conti in sospeso alle spalle. Tutti i telespettatori di UeD, non aspettavano altro che un confronti chiarificatore tra i due e, presto fatto, eccoli ancora al centro dello studio a dirsene si tutti i colori. Poco prima che Ida entrasse in studio, Riccardo si è detto molto nervoso, prevedendo la lite.

Mai presagio fu più azzeccato: da subito i due hanno alzato la voce e usato parole molto dure. I rinfacci sono stati tantissimi, e il rancore è palese. Maria De Filippi ha cercato più volte di far abbassare i toni a Ida e Riccardo, ma i suoi interventi sono stati vani. I due sono così arrabbiati da spiattellare in pubblica piazza anche dettagli molto personali e intimi. Insomma, una lite epica che, però, non ha portato a nessun chiarimento, ma anzi ha solo fomentato l’odio e la cattiveria.

La dama ha iniziato a dubitare dei sentimenti di Riccardo durante la loro convivenza, mentre il cavaliere accusa Ida di voler essere sempre al centro dell’attenzione. Ida è davvero esasperata, e quando il cavaliere insinua che lei non lo abbia mai amato davvero, esplode inveendo nei suoi confronti: “Non ti ho mai tradito e non sono mai andata con nessuno finora. Ma come faccio a stare con un uomo che non vuole fare l’amore con me e che mi rimprovera anche come mi vesto?”. Riccardo, senza scomporsi, risponde: “Al momento c’è tantissimo rabbia. Non posso perdonare Ida dopo quello ha detto su mio nipote”.

Insomma, la lite perde ogni controllo. Finita la discussione, Ida esce di fretta dallo studio. E qui arriva il dettagli che fa sperare in un ritorno di fiamma: Ida torna indietro per salutare il suo ex compagno. Secondo molti, compreso l’opinionista Gianni Sperti, entrambi provano ancora un forte sentimento reciproco, che però è offuscato da una forte rabbia dovuta alle tante incomprensioni. Dopo che Ida è finalmente uscita dallo studio di UeD, ecco che Guarinieri la rincorre. Che sia davvero possibile che i due si avvicinino ancora? Non ci resta che attendere.