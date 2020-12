UeD: stop al programma. La notizia arriva direttamente da Mediaset

Una notizia che lascia i fan in sospeso quella appena proclamata riguardo il programma di UeD. Lo show ha affrontato un anno difficile: tanti i cambiamenti che il format ha presentato per adeguarsi in maniera assoluta alle normative anti Covid.

Protagonisti indiscussi di questa nuova edizione sono stati i ragazzi del trono classico e, come si poteva immaginare, non poteva mancare lei: Gemma Galgani. Anche il ritorno di Riccardo Guarnieri ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo. I fan sono in trepidante attesa. Tutti sono convinti di rivedere prima o poi al centro studio Ida Platano. Gemma, invece, si dice pronta a lasciare il programma, l’importante è che Maurizio vada via con lei.

Sono ormai passati 10 anni dalla sua prima apparizione a UeD. Sarà forse arrivato il momento tanto atteso dalla dama? Dopo la delusione subita con la fine della relazione con Giorgio Manetti, Gemma non aveva mai più ritrovato tanto entusiasmo per un cavaliere. Dal canto suo, Tina Cipollari non crede all’interesse che Maurizio decanta per la Galgani. Manetti rilascia una dichiarazione in merito e dice: “Non si può augurare niente a una donna come lei. Sono ormai anni che è sempre in cerca d’amore e continua a cercare l’amore in TV”.

L’ex cavaliere, dal canto suo, ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di tornare nel programma, essendo oggi felicemente fidanzato con Caterina. Ma adesso arriva una notizia che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Per capire cosa succederà nelle prossime settimane si dovrà aspettare l’11 di gennaio del 2021.

Sì, proprio così: il 22 di Dicembre UeD andrà in vacanza. Questa la decisione della produzione Mediaset. Il programma verrà sostituito da una carrellata di film natalizi, per accompagnare i telespettatori in queste particolari feste. Le registrazioni del programma si sono protratte fino ad oggi. Ma la loro messa in onda terminerà 11.