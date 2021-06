È ormai diventata di dominio pubblico la notizia della separazione di Jessica Antonini e Davide Lorusso. Gli ex protagonisti di UeD avevano abbandonato insieme lo studio per cominciare la loro storia. Purtroppo, le cose non sono andate per il verso giusto. I due si sono ritrovati a dividersi dopo appena pochi mesi.

La conferma di questa notizia è arrivata dalla stessa ex tronista, che ha rivelato molti dettagli su come questa relazione è terminata. Jessica si è sfogata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, spiegando come Davide abbia avuto un comportamento terribile. Il bar-tender sarebbe sparito da un giorno all’altro dalla vita dell’Antonini, senza lasciare una spiegazione né un messaggio.

L’ex tronista ha dichiarato di essere arrivata addirittura a rispedire gli effetti personali di Davide a casa sua per posta. A distanza di pochi giorni da questa confessione dolorosa, Jessica è tornata a parlare del suo ex. In quell’occasione, la ragazza si sarebbe lasciata andare delle dichiarazioni un po’ troppo forti. Le sue parole, forse, sono state travisate, tanto che il titolo dell’intervista era: “Davide gay“.

L’ex tronista, vedendo tutto ciò, ha ritenuto fosse il caso di intervenire, per spiegare meglio quello che voleva intendere. Jessica non aveva nessuna intenzione di insinuare che il suo ex fidanzato sia omosessuale. La Antonini voleva solo intendere che vedeva Lorusso distante da lei a livello fisico. Questo dettaglio è sottolineato dall’ex tronista, anche nel corso della intervista rilasciata al magazine ufficiale di UeD.

Per di più, Jessica assicura di aver detto di voler capire se Davide stesse attraversando un periodo particolare o qualche tipo di problema. Insomma, non sarebbe mai uscito dalla bocca dell’Antonini un riferimento esplicito alla presunta omosessualità del suo ex fidanzato. Da questa vicenda, però, una cosa emerge chiaramente: la storia tra Jessica e Davide può dirsi senza ombra di dubbio conclusa.