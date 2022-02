Questa stagione di Uomini e Donne sta assicurando imperdibili colpi di scena che tengono i telespettatori incollati al televisore. L’idea della padrona di casa Maria De Filippi, di riunire insieme in un unico appuntamento trono classico e trono over ha sicuramente dato i suoi frutti.

Fonte studio UeD

Infatti, l’incontro dei personaggi protagonisti dei due troni sta creando dinamiche accattivanti e nuove. Ne è un esempio la vicenda nata tra una delle corteggiatrici del trono classico è un cavaliere storico del trono over. Parliamo di Denise Mingiano, corteggiatrice di Matteo Ranieri, e Armando Incarnato, il famosissimo cavaliere partenopeo.

La ragazza, come accennato, era arrivata nel programma con l’intento di corteggiare il tronista Matteo. I due avevano creato un’ottima intesa, ma un’intromissione ha mandato tutto quanto a rotoli. Armando, a gamba tesa e senza preoccuparsi minimamente della reazione del tronista, decide di avvicinarsi a Denise cercando di convincerla a frequentarlo.

Inutile dire che Matteo non ha gradito nulla di questo, Il tutto, nelle ultime puntate, sembra essere degenerato irrimediabilmente. A quanto pare, l’ennesimo litigio avrebbe portato la ragazza, durante la scorsa puntata, ad abbandonare lo studio. Il tronista, dal canto suo, non avete fatto nulla per riportare Denise in studio.

Ma i colpi di scena non finiscono qui. La stessa corteggiatrice avrebbe rivelato di più su questo strano comportamento di Matteo. Secondo la Mingiano, ad ostacolare il suo percorso nel dating show di UeD, sarebbe stata la stessa Maria. Ovviamente, la diretta interessata smentisce tutto e rimanda le accuse al mittente.

Queste insinuazioni sarebbero venute fuori da alcuni messaggi che l’ex corteggiatrice aveva mandato alla sorella di Matteo. Nelle chat si leggerebbe chiaramente che Denise considera sé stessa una vittima.

Ma c’è di più: il flirt con Armando Incarnato, a detta della ragazza, era solo un sotterfugio per farle abbandonare lo studio. Di tutt’altro parere è Armando, che sostiene come fosse evidente l’interesse da parte di Denise nei suoi confronti.