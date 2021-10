La nuova stagione di UeD ha da poco preso piede. Tante le novità di quest’anno ma anche tanti i volti nuovi. Nel parterre maschile del trono over ad attirare l’attenzione del pubblico è senza ombra di dubbio Diego. Il cavaliere per la prima volta si è raccontato ed ha svelato una storia piena di retroscena, dinamiche travagliate e scelte sbagliate.

È lo stesso cavaliere che rivela: “Dall’ultima storia ho capito di non avere ancora appreso la lezione, io ho ripetuto alcuni errori del passato. Ho fatto un percorso di psicoterapia per migliorare ed essere un padre risolto per i miei figli. Adesso voglio dimostrare a me stesso di avere imparato”.

Il cavaliere si era rapportato con una dama del parterre femminile: Vittoria. Una conoscenza presto chiusa però. Ciò che Diego non ha apprezzato della dama è stata la sua voglia di conoscenza gli altri Cavalieri. Infatti Vittoria è uscita in contemporanea con un altro volto ormai conosciuto di Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Graziano che dopo la frequentazione andata male con Ida Platano si è riversato su nuove conoscenze. Diego a tal proposito dice: “L’ho ascoltata palesare interesse verso Graziano. Ho cambiato idea su di lei. Ovviamente mi è dispiaciuto, ma non è il tipo di persona che fa per me”.

Il cavaliere ha alle spalle anche un matrimonio terminato con molte difficoltà e fa il suo ingresso a UeD con un bagaglio di speranze: “Spero di incontrare una donna diversa rispetto al passato. Se sono ancora solo in buona parte e anche mia responsabilità, perché a volte non ho avuto il coraggio di ascoltare i consigli”. Sarà questa la svolta decisiva? Di sicuro molte le novità che ci aspettano dietro l’angolo.

