La nuova stagione di UeD è da poco ricominciata. L’appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45 tiene i telespettatori incollati al televisore. Tanti i volti storici riapparsi anche quest’anno e tante le novità di questa nuova edizione. Nel Parterre femminile è tornata una delle dame più amate del programma: Ida Platano.

Fonte studi UeD

Dopo la fine della travagliata relazione con Riccardo Guarnieri ha deciso di rimettersi in gioco e trovare così il vero amore. Nel parterre maschile si presenta un nuovo cavaliere, Marcello, che attira immediatamente l’attenzione della dama. I due si sono già concessi diverse esterne. Pare sia nato un forte feeling che però spaventa la dama.

Tra Ida e Marcello ci sono state già diverse effusioni e baci che pare però spaventino il cuore della bella Platano. In un’intervista rilasciata al Magazine ufficiale di UeD la donna si lascia andare a delle confidenze intime e, dopo aver dichiarato un forte interesse per il cavaliere, spiega però di voler ricevere certezze da quest’ultimo.

Fonte studi UeD

“Con Marcello mi sono lasciata andare. Forse troppo in fretta. Mi sono lasciata emozionare come non mi succedeva da tempo e sicuramente la mia serenità ha aiutato. Spero di trovare quello che cerco con lui, nonostante le incomprensioni, sempre con le mie solite premesse: Voglio vedere i fatti” dichiara.

Fonte studi UeD

Non ha mai nascosto il desiderio di vivere un grande amore e dopo le delusioni amorose trascorse, ad oggi la dama vuole i fatti:

“Mi sono trovata immediatamente nel parlare con lui al telefono. Di lui mi hanno colpito gli occhi, il suo modo attento di ascoltarmi, il suo esserci costantemente per me. La prima volta ci siamo scambiati un lungo abbraccio”.

Dal canto suo Marcello ha sempre decantato un forte interesse è un coinvolgimento per la dama. Non ci resta che attendere ulteriori risvolti.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: