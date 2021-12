Fino a poco fa i riflettori sono stati accesi sul cavaliere del trono over di UeD, Diego Tavani. I fans più attenti si sono resi conto che da qualche tempo l’uomo non è presente in studio. La sua assenza è notata dal pubblico e la curiosità è tanta: in molti si chiedono perché il cavaliere non c’è.

La sua assenza è stata repentina, senza annunci né alla redazione né alla stessa Maria de Filippi. Diego non è più seduto già da qualche puntata nel parterre maschile. Tavani, come tutti ormai ricorderanno, non è passato inosservato per via della sua relazione con la dama Ida Platano. Il cavaliere dal fascino magnetico non si è risparmiato nell’attirare su di sé le critiche dello studio.

La dama aveva dichiarato per lui un certo sentimento, palesando la voglia di uscire dal dating show insieme come coppia. Il rifiuto del cavaliere ha sollevato un polverone per parecchie settimane. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono stati i primi a scagliarsi contro Diego. Ma oggi il romano è di fatto un assente ingiustificato.

Dal suo profilo social si scopre qualche informazione in più. Infatti è il diretto interessato a spiegare cosa gli è accaduto e perché non ha presenziato alle registrazioni di UeD. Anche lui è stato vittima del male che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Diego ha contratto il Covid. L’uomo ha trascorso ben 23 giorni in malattia.

Molti i dubbi e le preoccupazioni dei fans. Ma questa dichiarazione mette tutto a tacere. Molti avevano il timore che il cavaliere fosse stato cacciato o che lui stesso avesse deciso di abbandonare. Diego, invece, è pronto a tornare al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi, subito dopo la pausa per le vacanze di Natale. Di sicuro anche Ida Platano sarà contenta del suo ritorno.