UeD: Maria De Filippi zittisce immediatamente Gianni Sperti

Nel corso della puntata di UeD Gianni Sperti attacca un cavaliere. Maria De Filippi interviene per mettere a tacere l’opinionista. Il programma è incentrato sull’amore e la possibilità di trovare l’anima gemella, ma non tutti hanno sempre ben chiaro l’obbiettivo. In tanti si perdono e vivono questa esperienza solo come una vetrina o un trampolino di lancio per poter conquistare visibilità e popolarità.

Tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri spesso celano segreti per evitare di essere allontanati e perdere così questa grande possibilità. Proprio alla luce di tutto ciò, bisogna mettere delle regole doverose da far rispettare. Sperti in questo senso è sempre stato molto attento. L’opinionista tende così ad analizzare anche le più banali piccolezze ed ogni minimo dettaglio che possa in qualche modo smascherare una bugia.

Ma torniamo ad oggi. Nel corso dell’ultima puntata, la padrona di casa, annuncia a Marika, la dama del Trono Over, che un cavaliere è dietro le quinte. L’uomo è arrivato in studio per corteggiare la donna. Lui si chiama Daniele e oltre a vedere in Marika una bellissima donna, adora anche il suo carattere. L’uomo non fa in tempo ad entrare, anzi, ad accomodarsi sulla sedia, che gli si rivolta contro Gianni.

L’errore del cavaliere pare sia celato in un banalissimo gesto. Infatti Daniele, quando è entrato, ha fatto l’occhiolino alla dama, suscitando in Sperti il dubbio che tra i due ci fosse già una conoscenza. Il gesto in realtà è stato un semplicissimo un saluto confidenziale. Ma Gianni ci vede un qualcosa di malizioso.

Ha quindi interrotto tutti, chiedendo all’uomo con fare inquisitorio se conoscesse già Marika. Lui rimane in un primo momento perplesso dalla domanda, per poi spiegare di non aver mai visto dal vivo la donna. Immediata la reazione di Maria De Filippi, che capito il tutto si intromette, ammutolendo l’opinionista. Dopo averlo zittito lascia spazio di parola al nuovo cavaliere.