UeD, Diego Tavani su Ida: “La sera prima avevo deciso di chiudere. Poi spunta il nome di Armando”

Diego Tavani, dopo le ultime dichiarazioni nello studio di UeD, torna sull’argomento e rivela ancora una volta dettagli in più sulla sua non scelta nei confronti di Ida Platano. Il cavaliere ha fatto un clamoroso dietrofront davanti all’ipotesi, espressa dalla dama, di uscire dallo studio insieme.

Fonte studi UeD

Oggi spuntano dei dettagli su cosa è accaduto nei giorni precedenti e addirittura la sera prima. Una verità mai svelata prima d’ora. “La situazione ci è sfuggita di mano” ha confessato Diego. Il cavaliere rilascia un’intervista al magazine ufficiale di UeD.

I dettagli che racconta erano sfuggiti a tutti: “Mi sono sentito un po’ strumentalizzato, come se il bisogno di parlare con Tina, derivasse da quello di evidenziare la sua scelta. Il giorno prima, si era sentita messa in un angolo perché non riusciva a esternare i suoi sentimenti e, non mi dava valore. Questo suo enfatizzare la decisione di uscire dal programma mi ha dato un po’ fastidio. Sembrava avesse fatto tutto per sé stessa e non per noi”.

Ma non solo, ci sono dei motivi di fondo che hanno smosso la rabbia di Diego: “La sera prima della scelta io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva. In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa. Anche il gesto di un suo fan che l’ha raggiunta in negozio per conoscerla mi ha infastidito”.

E poi: “Tante cose che non ho mai raccontato in studio fino all’ultimo, per molteplici motivi. In particolare perché penso che siano questioni da affrontare in coppia, privatamente”. Spunta in maniera del tutto inaspettata il nome di Armando, che a quanto pare è stato a suo modo un deterrente per Diego Tavani, che gli ha impedito di uscire con serenità dallo studio con Ida: “Armando si è avvicinato a Ida e l’ha abbracciata per poi chiederle se lei sentisse ancora qualcosa per lui. Da quanto mi ha detto Ida, lei gli ha risposto di provare solo amicizia”.