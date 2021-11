UeD: il cavaliere Diego Tavani allontanato dallo studio da Maria De Filippi

Nelle ultime puntate di UeD abbiamo assistito ad un incredibile dietrofront del cavaliere Diego Tavani, nei confronti di Ida Platano. Quello che è successo ha scosso la dama che ormai da anni è una grande protagonista del trono Over. Ida non si tira mai indietro, è sempre in prima linea e continua a combattere alla ricerca del vero amore.

Fonte studi UeD

Ma anche questa volta ne esce sconfitta. Trapelano delle indiscrezioni nelle ultime ore che lasciano i fans stupiti. Pare che la conduttrice, per tutelare la sua pupilla (Ida), abbia deciso di allontanare dal programma Diego Tavani. Un provvedimento che effettivamente non era mai stato preso prima. Il cavaliere si era inizialmente dichiarato perdutamente innamorato di lei, per poi cambiare idea al momento della scelta della dama.

Un dietrofront che ha sollevato molti dubbi sia nello studio sia dietro le quinte del programma. Tutti si sono rivoltati contro di Diego, a partire dagli opinionisti. Tina Cipollari è stata particolarmente pungente sulla questione. Queste le sue parole: “Hai parlato per quattro settimane di lei, che eri innamorato… Poi quando lei ti ha spiazzato, tu sei caduto nel pallone” ha tuonato la Cipollari.

Poi aggiunge: “Per me puoi parlare fino a domani mattina, tu non convinci più nessuno. Fai pena, sei falso, sei finto”. Ma la vicenda, non è piaciuta neanche alla padrona di casa Maria De Filippi, che dalle ultime indiscrezioni pare abbia allontanato Tavani dagli studi. A quanto riportato l’uomo non potrà più tornare.

I fans più fiduciosi si aspettano un ingresso da parte del cavaliere per far chiarezza e magari spiegare a tutti che è stato solo un grosso malinteso. Per ora non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate registrate subito dopo l’accaduto, per capire cosa sia successo dietro le quinte durante il confronto tra Ida e Diego. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti.