UeD: Diego Tavani svela la verità sul rifiuto a Ida Platano

Continuano le diatribe amorose anche nel corso dell’ultima puntata di UeD, in onda su Canale 5. I protagonisti sono sempre loro: Ida Platano e Diego Tavani. Dopo il rifiuto da parte del cavaliere circa l’uscita dal programma con la dama, le polemiche non si sono placate.

Fonte studi UeD

Assistiamo all’abbandono dello studio di Ida, la dama ha preso la drastica decisione di lasciare la trasmissione. Dopo ciò che è successo, la dama è visibilmente scossa ma soprattutto è arrabbiata perché convinta di essere stata presa in giro dal suo cavaliere. Secondo Ida, Tavani ha raccontato solo bugie, soprattutto sui sentimenti che dice di provare nei suoi confronti.

Diego scoppia in lacrime e ha tutte le intenzioni di rivelare tutta la verità e, ciò che è scattato nella sua testa, dinanzi alla proposta di un futuro insieme alla Platano. Ma Ida è sempre più infervorata, soprattutto perché dopo il rifiuto, Diego, non si è preoccupato di contattare la donna. “Io volevo viverlo fuori, conoscerlo fuori. Io ero frenata, un po’ più attenta i primi giorni”.

“Chiedevo conferma di ciò che mi diceva perché erano parole importanti che mi hanno portato a chiedergli di uscire” dice Ida. Il cavaliere romano decide di rivelare tutta la verità, racconta così come è arrivato a prendere la drastica decisione. Secondo Diego la scelta della dama di uscire dal programma con lui è dettata solo da una cosa.

Ida lo ha scelto solo per ripulire la sua immagine: “Tu mi hai detto delle cose, poi vieni qui e non hai il coraggio di dirle” tuona. Immediata la risposta della donna: “Io ci metto tutto nella conoscenza, mi affeziono e poi sbaglio. Tu non vedi l’ora di dire a tutti che sei stato con me, ti facevi anche i discorsi a casa”. Voi cosa ne pensate? La storia divide l’opinione pubblica in due.