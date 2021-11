Le ultime puntate di UeD hanno lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori. In tanti non si sarebbero mai aspettati un risvolto tale. Stiamo parlando della relazione tra Ida Platano e Diego Tavani. Lei è ormai un volto storico del dating show di Maria De Filippi.

Fonte studi UeD

Questa volta la dama fa un gesto coraggioso e importante, ma qualcosa non va per il verso giusto. Cala il gelo in studio. La risposta del cavaliere arriva come una doccia fredda. Diego rifiuta l’offerta di Ida di lasciare il programma insieme. Alcuni dei protagonisti del trono Over commentano l’accaduto. Marcello Messina e Marika Geraci fanno le loro valutazioni in merito.

La scelta di Tavani delude i telespettatori: il cavaliere aveva sempre decantato l’innamoramento nei confronti della Platano e il suo dietro front non è piaciuto affatto. Lui si dice confuso e preso in contropiede, colto alla sprovvista e indeciso su un eventuale futuro con la dama. Ma le spiegazioni non danno comunque nessuna giustificazione al suo atteggiamento. Ida non se ne fa una ragione. La donna è estremamente delusa. Interviene a gamba tesa anche Armando Incarnato, il quale si schiera totalmente della parte della Platano.

La prima a puntare il dito è Marika:

“Penso che Diego non sia stato una persona non del tutto sincera. Non si può dire di essere innamorati di una donna e la settimana successiva usare la scusa della discussione tra Ida e Tina per risedersi nel parterre, dopo la proposta di uscire insieme dalla trasmissione. Forse era convinto che Ida non avrebbe abbandonato a breve il programma e di conseguenza ha recitato il ruolo del romancio infatuato dalla battuta pronta. Ma alla fine le maschere cadono. Ida ai miei occhi ha guadagnato tantissimi punti”.

Immediato anche l’intervento di Marcello: “Quello che è successo tra Ida e Diego mi ha lasciato attonito. Ho sentito parlare di amore, di figli e di tante cose importanti. Considero Diego una persona vera e non capisco perché, di fronte alla scelta di Ida di uscire dal programma, ci sia stato questo blocco“.