Arriva in studio la nuova dama Dominique. La donna arriva per rubare il cavaliere a Gemma Galgani

Arriva nel programma di UeD, come un fulmine a ciel sereno, per mettere scompiglio e scatenare l’ira di Gemma Galgani, Dominique. Ma chi è la nuova dama del dating show venuta per rubare il cuore di Costabile? Abbiamo scoperto delle interessanti curiosità su di lei.

Fonte studi UeD

Nome di battesimo Domenique Mattioda, di circa 65 anni. La donna oggi è pensionata, ma in passato la nuova dama era un hostess di terra impiegata nei più importanti musei. La donna si racconta e confida che la sua vita è sempre stata divisa tra Roma e Parigi.

Oggi risiede in pianta stabile a Ivrea, in Piemonte. Anche se di tanto in tanto, trascorre diversi giorni nel capoluogo piemontese, Torino. Non molto tempo fa, precisamente a Marzo, la donna è rimasta vedova del marito con il quale era già separata in casa da diversi anni. Ha da poco fatto il suo ingresso nel dating show di Maria De Filippi. Decide di partecipare al programma per corteggiare il cavaliere Costabile Albore.

Così facendo la Mattioda ha di certo pestato i piedi a un volto storico del programma, la dama Gemma Galgani. Dominique non è passata inosservata sia per la sua eleganza sia per la sua schiettezza. Il suo ingresso, come precedentemente annunciato, non è stato affatto gradito alla dama torinese. La Galgani si è più volte risentita dell’intromissione della donna nella sua frequentazione con Costabile.

Di certo la Mattioda è entrata a rompere le uova nel paniere. Le cose sono andate peggiorando dal momento in cui il cavaliere ha deciso di interrompere la frequentazione con Gemma per proseguire una conoscenza più approfondita con la nuova arrivata. I due si sono concessi già delle esterne insieme. Resta il fatto, però, che delle anticipazioni rivelano che Costabile ha messo in chiaro che tra di loro può nascere una splendida amicizia ma non potrà mai sbocciare l’amore.