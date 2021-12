UeD: dopo Diego Tavani arriva la svolta per Ida Platano

UeD: per la dama Ida Platano arriva la svolta. Piacevoli novità in arrivo

La nuova stagione di UeD ha in serbo delle grandi novità e colpi di scena. Protagonisti assoluti della puntata sono i cavalieri e le dame del trono over. Le loro storie mantengono sempre alta l’attenzione dei telespettatori. Riflettori puntati ancora sulla chiacchieratissima dama Ida Platano.

Fonte studio UeD

La donna, dopo la fine della relazione con Diego Tavani, non sta vivendo momenti facili. Come tutti ormai ben ricorderanno, la donna aveva chiesto al cavaliere di lasciare lo studio insieme. L’uomo, dopo aver professato amore e sentimenti importanti per la Platano, fa un clamoroso dietrofront. Tale atteggiamento fa infuriare gli opinionisti e tutto lo studio che si scaglia contro di lui per difendere Ida.

Oggi la dama, delusa, si ritrova seduta ancora una volta nel parterre femminile del dating show, con la speranza di trovare il vero amore. Ma qualcosa a breve potrebbe cambiare. La Platano è una delle dame più amate del parterre. La sua eleganza e la sua bellezza fanno da padrone. Ma nella sfera sentimentale non è di certo fortunata. Ecco arrivare all’orizzonte un barlume di speranza. Si presentano dei nuovi pretendenti, vogliosi di conoscerla.

Spunterà un sorriso sul volto della donna? Staremo a vedere. Non è la stessa cosa per Isabella Ricci, che invece sta vivendo un periodo particolarmente roseo. Al centro studio la donna racconta che sta passando un momento magico insieme a Fabio. Si ipotizza addirittura un’imminente addio, come coppia formata, al dating show.

Armando Incarnato? per lui la storia sembra proprio non cambiare mai. Nonostante il suo forte desiderio di conoscere la sua dolce metà, non ha ancora trovato la donna della sua vita. Spesso si trova protagonista di diverse polemiche. Secondo molti fans, il partenopeo sarebbe ancora segretamente innamorato di Ida. Tra i due ci sono stati diversi balli al centro studio e la Platano ha più volte dichiarato di provare un affetto fraterno per Incarnato, mandando così in fumo i suoi desideri.