Da giorni il web pullula di notizie riguardanti due ex volti molto amati del trono classico di UeD. La coppia era nata dopo uno splendido percorso condito, con tanta dolcezza e, i telespettatori, si sono tutti molto affezionati a questi due giovani innamorati.

Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Chiara Rabbi e Davide Donadei ex protagonisti di UeD. La loro storia aveva fatto emozionare il pubblico ma sembra che ultimamente le cose non vadano più poi così bene. La crisi, tanto mormorata sul web, è confermata dall’ex tronista.

Dopo il dilagare di questa notizia, anche Chiara aveva deciso di dire la sua sul momento delicato che la coppia stava affrontando, ed ha colto l’occasione per sfogarsi duramente contro tutti coloro che continuavano ad insinuare cattiverie sul conto di entrambi.

Da quel momento in poi le voci al riguardo si erano smorzate, fino alla scorsa notte. Purtroppo, è arrivata sul web la notizia ufficiale della loro rottura e il primo ad aggiudicarsi le critiche è stato proprio Davide, che nelle ultime sere era stato più volte avvistato in discoteca in compagnia di altre ragazze, felice e spensierato.

Tutto sembra essere cambiato qualche sera fa, quando Donadei si è lasciato andare ad un momento di sconforto, condividendo il suo malumore con i suoi followers. L’ex tronista si è mostrato triste e sconsolato e, a tratti, non è riuscito nemmeno a nascondere le lacrime.

Questo gesto, però, ha fatto storcere il naso ai più. In molti, infatti, hanno subito pensato che la storia di Davide puntasse più ad attirare l’attenzione che a condividere un momento di reale tristezza. Proprio notando tutte le critiche che il video gli hanno attirato addosso.

L’ex tronista pugliese ha deciso di spiegare come è nato il breve filmato: “La storia fatta era semplicemente per vivere con voi un momento no. Ci sta che ognuno di noi abbia un momento no, soprattutto quando si è da soli e niente, non devo dare giustificazioni. Tanto le critiche arriveranno in qualsiasi caso, o rido e mi diverto in discoteca, oppure sono a letto da solo a stare un po’ così per i fatti miei. Vogliatemi bene! Un abbraccio”.