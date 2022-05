Come ormai ben sappiamo tutti, Luca Sarracino ha finalmente concluso il suo percorso a UeD. Il tronista ha fatto la sua scelta, che è ricaduta sulla corteggiatori Soraia. L’annuncio lascia di sasso Lilli, la quale nelle ultime settimane aveva cominciato a sperare davvero di aver conquistato il cuore di Luca.

La puntata della scelta è stata già registrata, ma ancora mandata in onda. Le anticipazioni ci fanno sapere che probabilmente il pubblico potrà godere della sua messa in onda solo la prossima settimana.

Il risvolto del trono di Luca Salatino è stato svelato dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo, come suo solito, ci regala sempre delle scottanti anticipazioni. I due però, nonostante siano ormai una coppia e il loro percorso all’interno di UeD sia già terminato, non possono ancora esporsi sui social, dato che, ufficialmente la scelta non è ancora andata in onda.

A quanto si è scoperto, però, Soraia si è già mostrata sul suo profilo Instagram in compagnia di parenti e amici. Ma non solo, nelle ultime ore si è vista la corteggiatrice al mare insieme a una persona misteriosa.

Allora in molti si domandano: come procede la storia tra Luca e la sua ragazza? Per il momento non ci sono indizi. Sappiamo solo che, terminato il programma di Maria De Filippi, Soraia si è concessa qualche giorno di relax al mare.

La ragazza ha raggiunto Federica Aversano, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, rimasta anche lei delusa dalla scelta di quest’ultimo, che non è ricaduta su di lei bensì su Valentina.

Nel periodo in cui hanno partecipato al trono classico, tra Federica e Soraia è nata una bella amicizia che, a quanto pare, prosegue anche al di fuori delle telecamere del dating Show di UeD. I pronostici ci fanno sapere che, con molta probabilità, la Aversano potrebbe essere una papabile tronista nella prossima stagione.