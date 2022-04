Uomini e Donne, Federica Aversano: “Ho iniziato un percorso di psicoterapia”

La ex corteggiatrice Federica Aversano ha svelato il suo stato d’animo al termine della scelta avvenuta a Uomini e Donne. Quest’ultima infatti, dopo un lungo percorso intrapreso con l’ex tronista, è risultata la non scelta dimostrandosi molto delusa e amareggiata per il comportamento di Matteo.

La giovane ragazza dopo la sua forte reazione al centro dello studio ha scatenato diverse polemiche sui social. Diversi utenti infatti, hanno criticato le dure parole che Federica ha riservato nei confronti di Matteo dopo aver scoperto di non essere la scelta.

Nonostante la delusione avvenuta a Uomini e Donne, Federica è sempre rimasta molto attiva sui social, condividendo i suoi pensieri con le persone che la seguono. Quest’ultima inaspettatamente ha voluto lanciare un messaggio molto importante affermando di aver iniziato un percorso di psicoterapia con combattere i suoi attacchi di panico.

Uomini e Donne Federica Aversano confessa: “Ho iniziato un percorso di psicoterapia”

Dopo aver scoperto di non essere la scelta, Federica ha accusato il tronista di averla illusa e di aver portato avanti la loro conoscenza già consapevole di chi realmente volesse. La corteggiatrice partenopea infatti, ha lasciato lo studio piena di rabbia ma soprattutto con la convinzione di non aver esagerato nelle sue dure prole.

A distanza di alcuni giorni Federica Aversano è tornata sui social per svelare come sta cercando di superare i suoi attacchi di panico. La ex corteggiatrice ha così svelato di aver iniziato un percorso di psicoterapia cercando di aiutare le ragazze giovani in difficoltà.

Quest’ultima infatti, all’interno del suo profilo Instagram ha così affermato: “Quando ho parlato degli attacchi di panico tantissime persone mi hanno scritto, avendo un percorso in atto con lo psicologo che mi ha aiutato tantissimo. Io ho sofferto di attacchi di panico due anni fa”.

“Poi ho iniziato un percorso di psicoterapia con un’altra dottoressa, ma non vedevo riscontri, io non riuscivo ad uscirne, poi tramite amiche, voci, e anche sul web quando vedevo le sue dirette paradossalmente era il mio calmante” termina la ex tronista di Uomini e Donne.