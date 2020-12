UeD: Dove alloggiano i corteggiatori e i tronisti? Ecco alcune curiosità

Sono tante le anticipazioni e i gossip che in questi giorni stanno inondando le riviste che si occupano del programma di UeD. Tante le curiosità sui partecipanti del trono over. Una domanda che ha destato molto interesse è: ma dove alloggiano i partecipanti del dating show di Maria De Filippi quando devono registrare e quindi restare a Roma? Nella scorsa puntata l’esibizione di Gemma nel suo spettacolo di Flashdance ha lasciato tutti i telespettatori incollati allo schermo.

La nuova relazione della Galgani e la notte di passione trascorsa con il cavaliere Maurizio hanno lasciato tutti senza fiato. Ma una cosa non sfugge ai fan più attenti. Spesso i partecipanti del programma parlano di incontri in albergo, ossia negli alloggi che la redazione offre per tutti quei cavalieri e dame che di fatto vivono lontano da Roma.

L’interrogativo rimane: dov’è che la redazione fa alloggiare tutti questi ospiti? Ovvio che, per chi viaggia e per comodità di tutti, gli autori trovano degli alloggi convenzionati, per far riposare i protagonisti. E dove si trovano? Per riservatezza, non possono essere resi pubblici i nomi degli edifici convenzionati con Mediaset.

Ma si può dire con precisione che sono veramente tutti molto vicini agli studi di registrazione di UeD. Questo per permettere a chi lavora nel programma di poter avere tutte le eventualità sotto controllo. L’aria di zona è Roma Tiburtina. Ma un’altra curiosità, invece, riguarda la situazione di Gemma Galgani, la quale, a differenza dei suoi colleghi, non alloggia in albergo ma ha una casa in pianta stabile. Pare, infatti, che la dama da marzo si sia trasferita a Roma in un un’appartamento messo a disposizione della redazione.

Ancora non si sa se la dama, in qualche modo, contribuisca economicamente al mantenimento di tale bene. C’è da dire che in verità, il trasferimento era stato fatto durante il lockdown per poter permettere a Gemma Galgani di recarsi negli studi, in modo da poter registrare senza infrangere così di fatto nessuna regola. Oggi, però, la sua permanenza nell’appartamento romano sembra ormai definitiva.