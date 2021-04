Il cavaliere del parterre maschile di UeD Luca Cenerelli si è seduto al centro dello studio e ha fatto un breve sunto del suo percorso nel dating show. L’uomo ha avuto modo di farsi notare nel programma per la sua spiccata emotività che, per lui, deriva dall’aver vissuto insieme a due donne.

Luca ha conosciuto molte dame occupando il suo posto nel parterre e molte di loro ne sono rimaste ammaliate. Lui, però, non è rimasto colpito da nessuna ed in particolare un suo rifiuto ha fatto davvero molto scalpore. Infatti, Luca era riuscito a catturare l’attenzione di Ida Platano all’interno del parterre femminile. La dama di UeD, infatti, aveva fatto il suo nome proprio al momento del suo ritorno nel programma.

Ma ecco che per l’amatissima dama del parterre femminile arriva la batosta: Cenerelli non ricambia il suo interesse. Ecco cosa ha rivelato ai microfoni del magazine: “A dire la verità, inizialmente il ritorno di Ida non mi ha fatto nessun particolare effetto. Poi quando l’ho vista sfilare ho avuto modo di apprezzarla di più e credo sia una bellissima donna. Pur avendo ricevuto un apprezzamento da parte sua, in questo momento preferisco aspettare per cercare di capire cosa mi trasmetterà le prossime volte. È una persona che ha un certo tipo di trascorso all’interno del programma è una notorietà che mi spingono a procedere ancora più cautamente”.

Nemmeno la recente frequentazione con Elisabetta Simone sembra aver ancora fatto nascere una sintonia tale da far pensare a Luca di lasciare con lei il programma. A rivelarlo è lo stesso cavaliere che, però, si è ripromesso di aprirsi di più con la Simone, lasciandosi andare in futuro: “È una persona che mi ha colpito subito. Non si è trattato di un colpo di fulmine ma l’impatto iniziale è stato forte. Conoscendola, ho conosciuto una persona straordinaria, con dei valori, delle qualità e uno spessore che non si incontrano facilmente”.

E ancora: “Ridiamo, scherziamo, ci facciamo le coccole. Dormire insieme a lei è stato prezioso. Con lei forse mi sono lasciato guidare troppo dalle regole e dai ragionamenti, piuttosto che ascoltare l’istinto. D’ora in poi voglio spegnere il cervello, ascoltare di più i segnali del mio corpo. Purtroppo vivo in conflitto”. Il cavaliere, però, sottolinea che con la Simone non c’è stata alcuna intimità, che è un passo importante per lui.