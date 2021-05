Jessica Antonini è stata una tronista abbastanza singolare nella storia di UeD. La ragazza, infatti, non è riuscita a portare a termine il suo percorso all’interno del programma per via di un colpo di fulmine. L’ex tronista, di punto in bianco, ha deciso di abbandonare il programma insieme a Davide Lorusso.

Lui, dal canto suo, non ha esitato un momento ed ha subito accettato la proposta di Jessica. Questa scelta repentino ha fatto sì che i telespettatori si affezionassero alla coppia: il loro percorso è stato senza dubbio reale. La tatuatrice non cercava altro che l’amore all’interno del programma e non è mai sembrata affatto interessata alla fama che ne deriva.

I due nei primi mesi della loro relazione si sono sempre dimostrati una coppia molto affiatata e innamorata. Hanno condiviso moltissimi post insieme, in cui appaiono più uniti che mai e il pubblico non ho mai smesso di credere in loro. Nelle ultime ore, però, è arrivato un fulmine a ciel sereno che riguarda proprio questa tanto amata coppia. Secondo i rumors, Jessica e Davide non starebbero più insieme da diverse settimane e a confermarlo sarebbe l’assenza di entrambi dai social.

In effetti, è da diverso tempo che due non pubblicano post di coppia. A rendere questo indiscrezione ancora più forte è la dichiarazione di Amedeo Venza sempre informato su tutte le vicende di cronaca rosa. Queste le parole del giornalista pubblicate in una Instagram story: “Storia giunta al capolinea tra Jessica e Davide. Un rapporto intenso, durato nove mesi tra alti e bassi, fatto di vita reale, convivenza e quotidianità, ma a quanto pare non ha raggiunto la giusta dimensione.

Attendiamo conferme o smentite”. Fortunatamente, è arrivata tempestiva la risposta di Jessica Antonini stessa, che è intervenuta per smentire tutte quante le voci. L’ex tronista di UeD ha rilasciato delle dichiarazioni a Più Donna, specificando: “Tra me è Davide non c’è alcuna crisi. Io ho perso una delle mie migliori amiche pochi giorni fa e lui non ha potuto raggiungermi. Io non amo pubblicare storie con lui, lo faccio ma senza mostrarlo troppo, quando pubblico le canzoni metto il tag in piccolo”.